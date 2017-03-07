Финансовый кризис привел к изменению диспозиций на рынке оптовой торговли ЛС в России

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13.03.2017 10:36
Финансовый кризис привел к изменению диспозиций на рынке оптовой торговли ЛС в РоссииВ 2016 году доля 15 крупнейших оптовых компаний фармацевтического рынка России выросла на 7,4%, говорится в материале RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.
По данным экспертов, в условиях финансового кризиса в сфере оптовой торговли лекарственными препаратами начались активные изменения, хотя 2-3 года назад данная сфера считалась стабильным сегментом рынка. В середине 2016 года первое место в оптовой торговле ЛС себе вернула компания «Протек», а компания «Пульс» за несколько лет выросла настолько, что вошла в тройку компаний-лидеров.
«Последние 2 года увеличение доли на 2-3% в год стало едва ли не нормой для отдельных компаний. Как следствие заметно выросла концентрация сегмента оптовой торговли, по итогам 2016 г. пятнадцать классических фармдистрибьюторов контролируют 81% рынка, за год доля крупнейших компаний выросла на 7,4%», - отмечают в RNC Pharma.
За это время сменилась и риторика конкурентной борьбы: объявляются и заканчиваются ценовые войны, возобновились активные диверсификационные процессы. Оптовые компании, ранее не занимавшиеся розничной торговлей (например, «СИА Интернейшнл») делают ставку именно на ритейл.
Ключевые слова: RNC Pharma, оптовые фармацевтические организации
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