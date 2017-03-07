Опубликованы результаты 11-летних исследований иматиниба

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Главная / Новости медицины и фармации
10.03.2017 17:40
Опубликованы результаты 11-летних исследований иматинибаВ New England Journal of Medicine опубликованы результаты долгосрочных исследований иматиниба, предназначенного для терапии хронического миелолейкоза. Согласно представленным результатам, 10-летняя общая выживаемость при терапии иматинибом составляет 83,3%, тогда как до регистрации данного препарата, только 1 из 3 больных хроническим миелолейкозом жил дольше 5 лет после диагностирования заболевания.
В долгосрочных исследованиях приняли участие 1106 пациентов из 177 медицинских учреждений в 16 странах. В среднем наблюдение за субъектами продолжалось 10,9 лет, у 82,8% пациентов был зарегистрирован полный цитогенетический ответ.
Иматиниб был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2001 году. Лекарственное средство является ингибитором протеинтирозинкиназы (Bcr-Abl тирозинкиназы) — аномального фермента, продуцируемого филадельфийской хромосомой при хроническом миелолейкозе. В России иматиниб входит в программу «7 нозологи», в рамках которой пациенты с хроническим миелолейкозом получают лечение за счет средств федерального бюджета.
Ключевые слова: онкология, хронический миелолейкоз
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