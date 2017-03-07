В Госдуме не поддержали законопроект об открытии аптек на труднодоступных территориях

10.03.2017 17:11
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
10.03.2017 17:11
В Госдуме не поддержали законопроект об открытии аптек на труднодоступных территорияхКомитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о доступности лекарств для жителей труднодоступных территорий. Законопроект был подготовлен заксобранием Архангельской области, информирует РИА Новости.
Профильный комитет не одобрил законопроект в связи с тем, что некоторые понятия, используемые в документе, не закреплены законодательно.
Авторы проекта уточняют, что из-за отсутствия в труднодоступных населенных пунктах аптечных организаций граждане, в частности пенсионеры, не всегда могут приобрести необходимые лекарства. Проблема не может быть решена из-за отсутствия необходимых помещений и специалистов, имеющих фармацевтическое образование, а также по причине экономической нерентабельности деятельности аптек в таких местах.
Предполагалось, что конкретный перечень труднодоступных территорий городских населенных пунктов установят регионы.
Ключевые слова: доступность лекарственных средств, законодательство
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.