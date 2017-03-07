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 Главная / Новости медицины и фармации

10.03.2017 17:11

В Госдуме не поддержали законопроект об открытии аптек на труднодоступных территориях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о доступности лекарств для жителей труднодоступных территорий. Законопроект был подготовлен заксобранием Архангельской области, информирует РИА Новости.

Профильный комитет не одобрил законопроект в связи с тем, что некоторые понятия, используемые в документе, не закреплены законодательно.
Авторы проекта уточняют, что из-за отсутствия в труднодоступных населенных пунктах аптечных организаций граждане, в частности пенсионеры, не всегда могут приобрести необходимые лекарства. Проблема не может быть решена из-за отсутствия необходимых помещений и специалистов, имеющих фармацевтическое образование, а также по причине экономической нерентабельности деятельности аптек в таких местах.

Предполагалось, что конкретный перечень труднодоступных территорий городских населенных пунктов установят регионы.

Ключевые слова: доступность лекарственных средств, законодательство


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