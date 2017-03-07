Китай намерен ускорить процесс регистрации иностранных лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
10.03.2017 16:13
Китай намерен ускорить процесс регистрации иностранных лекарствДиректор Администрации по контролю за продуктами и лекарствами КНР Би Цзинцзюань (Bi Jingquan) заявил, что правительство страны разрабатывает новые меры, которые помогут ускорить процесс регистрации иностранных лекарственных препаратов на рынке Китая. Об этом сообщает FiercePharma.
Говоря о регистрации новых медикаментов, Цзицзюань особо отметил несколько проблем, вызывающие обеспокоенность зарубежных фармпроизводителей. Именно на их ликвидацию будут направлены меры правительства КНР.
В соответствии с действующим законодательством, лекарственный препарат, прошедший клинические исследования I фазы за рубежом, должен пройти аналогичные испытания в стране, что значительно задерживает выход на рынок препарата. Глава FDA КНР заявил, что ведомство разрабатывает методы устранения данного нецелесообразного нормативного положения.
Еще одной проблемой было названо законодательство КНР об охране интеллектуальной собственности, которое необходимо совершенствовать, так как оно не обеспечивает необходимой защиты патентам и данным зарубежных фармкомпаний-разработчиков инновационных оригинальных препаратов.
Би Цзинцзюань также отметил слишком продолжительный процесс рассмотрения регистрационной заявки и устаревший перечень лекарственных препаратов, стоимость которых возмещается по страховке.
Несмотря на большое количество проблем, регуляторные органы КНР постепенно совершенствуют свою работу. Так, в прошлом году удалось добиться сокращения количества заявок, ожидающих решения о регистрации, до 8 тысяч, тогда как в 2015 году их было почти 20 тысяч.
Ключевые слова: Китай
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