Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ

В Москве 28 февраля - 1 марта состоялся 8-й Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ 2017 - единственное международное мероприятие, на котором ежегодно освещаются вопросы фармацевтического сектора стран СНГ.



Форум проходил при официальной поддержке и участии Евразийской экономической комиссии.

В этом году мероприятие собрало свыше 300 участников - ключевых регуляторов и руководителей ведущих компаний сектора России, СНГ и других стран.



Cреди компаний, принявших участие в Форуме: Abbott Laboratories, AbbVie, Akrikhin/Polpharma, Allergan CIS, Arterium Corporation, Astellas Pharma, Astra Pharma, AstraZeneca, Bayer, Berlin-Chemie, Bosnalijek, Eli Lilly Vostok S.A., Gedeon Richter, GlaxoSmithKline Trading, Grindeks Rus, Ipsen, Jadran Galenski Laboratorij, Lekhim, Liqvor, Merck, Mundipharma, Nearmedic Plus, Nizhpharm, Novartis Pharma, Novo Nordisk, Orion Pharma Ukraine, Petrovax Pharm, Pfazer Innovations, Pharmasyntez, Ranbaxy, Reckitt Benckiser Healthcare, R-Pharm, Sanofi, Servier, Shire Rus, Polysan, Teva Russia, Zambon Pharma и многие другие.



Форум начался с расширенной сессии «ЕАЭС - вызовы и перспективы развития единого рынка», в рамках которой были представлены доклады по темам: общие принципы регулирования лекарственных средств и медицинских изделий; роль стандартизации лекарственных средств; процедуры регистрации лекарственных препаратов и приведения регистрационного досье в соответствие; надлежащая фармацевтическая практика.



В продолжение сессии по ЕАЭС состоялись дискуссии по вопросам регулирования регистрации и исследования лекарственных средств, а также регулирования производства и инспектирования. В них приняли участие представители Евразийской экономической комиссии и руководители центров экспертизы лекарственных средств Республики Казахстан, Армении и Кыргызской Республики. Отдельно рассмотрели вопросы и сложности, с которыми сталкиваются компании, работающие на рынке ЕАЭС.



Важной частью мероприятия стали блоки специальных презентаций ключевых регуляторов и экспертов по национальным фармацевтическим рынкам Азербайджана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Молдовы, Армении и Таджикистана. Обзор тенденций фармацевтического рынка Грузии стал возможен благодаря телемосту с Тбилиси.



С аналитическим обзором фармацевтического сектора Монголии выступил главный операционный директор компании Monos Pharma Trade.



Прямой диалог между регуляторами и игроками фармацевтических рынков по вопросу механизмов регистрации в странах СНГ состоялся в формате круглых столов по национальным рынкам Казахстана, Армении, Кыргызской Республики, Азербайджана, Молдовы и Таджикистана, а также круглого стола по ЕАЭС.



Отдельную сессию Форума посвятили вопросам региональной дистрибуции: динамикам сектора, структуре конкуренции, объемам бизнеса и стратегиям основных игроков. В обсуждении приняли участие представители компаний Orion Pharma, C.R.Bard, Авромед, Dita EstFarm, Pharmakos, STADA Marketing, Dori-Darmon, а также руководители фармацевтических ассоциаций.





