Китайская Fosun Pharma заинтересовалась акциями Stada Китайская фармацевтическая компания Shanghai Fosun Pharmaceutical намерена принять участие в конкурсе на приобретение акций немецкого фармпроизводителя Stada: китайская сторона готова выступить со своим ценовым предложением,



Fosun Pharma в настоящее время ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами по поводу возможной сделки, однако в последствии может принять решение о самостоятельных действиях по приобретению Stada.



В середине февраля появилась информация о том, что



Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.



Ключевые слова: Fosun Pharmaceutical, слияния и поглощения Китайская фармацевтическая компания Shanghai Fosun Pharmaceutical намерена принять участие в конкурсе на приобретение акций немецкого фармпроизводителя Stada: китайская сторона готова выступить со своим ценовым предложением, передает телеканал CNBC . Ранее претенденты на покупку Stada оценили стоимость компании в 3,6 млрд евро.Fosun Pharma в настоящее время ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами по поводу возможной сделки, однако в последствии может принять решение о самостоятельных действиях по приобретению Stada.В середине февраля появилась информация о том, что с предложениями по покупке Stada выступили акционерная группа Cinven и Advent International. В настоящее время руководство компании рассматривает различные варианты действий в сложившейся ситуации.Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.Ключевые слова: STADA









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Китайская Fosun Pharma заинтересовалась акциями Stada Фармкомпания Shanghai Fosun Pharmaceutical готовится сделать предложение по покупке немецкого фармпроизводителя Stada.

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