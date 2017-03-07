Китайская Fosun Pharma заинтересовалась акциями Stada

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Главная / Новости медицины и фармации
10.03.2017 12:47
Китайская Fosun Pharma заинтересовалась акциями StadaКитайская фармацевтическая компания Shanghai Fosun Pharmaceutical намерена принять участие в конкурсе на приобретение акций немецкого фармпроизводителя Stada: китайская сторона готова выступить со своим ценовым предложением, передает телеканал CNBC. Ранее претенденты на покупку Stada оценили стоимость компании в 3,6 млрд евро.
Fosun Pharma в настоящее время ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами по поводу возможной сделки, однако в последствии может принять решение о самостоятельных действиях по приобретению Stada.
В середине февраля появилась информация о том, что с предложениями по покупке Stada выступили акционерная группа Cinven и Advent International. В настоящее время руководство компании рассматривает различные варианты действий в сложившейся ситуации.
Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.
Ключевые слова: STADA, Fosun Pharmaceutical, слияния и поглощения
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