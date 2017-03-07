Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

10.03.2017 11:12

Ингибиторы ФДЭ-5 снижают риск смерти на 30% у перенесших инфаркт пациентов

У мужчин, перенесших инфаркт миокарда и принимающих лекарственные препараты против эректильной дисфункции, риск госпитализации и смерти из-за сердечной недостаточности оказался ниже, чем у пациентов, не нуждающихся в терапии эректильной дисфункции. Об этом говорится в исследовании, результаты которого будут представлены на ежегодной научной сессии Американского кардиологического сообщества.

Ученые из Каролинского института (Стокгольм) провели когортное исследование среди мужчин младше 80 лет, госпитализированных в связи с первичным инфарктом миокарда в 2007-2013 годах. У 7,1% из 43 145 участников исследования была диагностирована эректильная дисфункция в течение 6,2 лет наблюдения, им были назначены ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ–5).

Согласно собранным данным, на фоне применения ФДЭ-5 показатель смертности и госпитализации в результате сердечной недостаточности был соответственно на 30% и 36% ниже, чем в группе контроля. При этом не было зафиксировано связи между использованием алпростадила в терапии эректильной дисфункции и снижением риска смерти и госпитализации из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, эректильная дисфункция


Последние новости

10.03.2017 11:12

Ингибиторы ФДЭ-5 снижают риск смерти на 30% у перенесших инфаркт пациентов

Исследование среди мужчин, перенесших инфаркт миокарда и принимающих препараты для лечения эректильной дисфункции, показало, что ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа на 30% и 36% снижают риск летального исхода и госпитализации по причине сердечной недостаточности.

09.03.2017 17:46

Фармкомпании призвали врачей соблюдать осторожность при назначении биоаналогов

Отраслевые ассоциации европейских фармкомпаний в совместном заявлении рекомендовали врачам учитывать индивидуальные обстоятельства пациента при переводе его с оригинальных биологических препаратов на аналоги.

09.03.2017 16:10

Sanofi проведет аукцион по продаже дженерикового бизнеса в Европе

Французский фармпроизводитель запланировал на начало осени проведение аукциона по продаже своего подразделения по выпуску дженериков в Европе, предстоящая сделка оценивается в 2,1 млрд долларов.

09.03.2017 15:06

НЦЭСМП примет участие в разработке надлежащей фармакопейной практики ВОЗ

Надлежащая фармакопейная практика ВОЗ станет руководством для составления фармакопейных стандартов региональных и национальных фармакопей. Участие НЦЭСМП в разработке руководство позволит представить государственную фармакопею России на международной площадке.

09.03.2017 12:56

ВОЗ скорректировала рекомендуемый состав сезонной вакцины против гриппа

Представлены рекомендации по созданию вакцины для профилактики гриппа в сезоне 2017-2018.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks