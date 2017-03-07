Ингибиторы ФДЭ-5 снижают риск смерти на 30% у перенесших инфаркт пациентов

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Главная / Новости медицины и фармации
10.03.2017 11:12
Ингибиторы ФДЭ-5 снижают риск смерти на 30% у перенесших инфаркт пациентовУ мужчин, перенесших инфаркт миокарда и принимающих лекарственные препараты против эректильной дисфункции, риск госпитализации и смерти из-за сердечной недостаточности оказался ниже, чем у пациентов, не нуждающихся в терапии эректильной дисфункции. Об этом говорится в исследовании, результаты которого будут представлены на ежегодной научной сессии Американского кардиологического сообщества.
Ученые из Каролинского института (Стокгольм) провели когортное исследование среди мужчин младше 80 лет, госпитализированных в связи с первичным инфарктом миокарда в 2007-2013 годах. У 7,1% из 43 145 участников исследования была диагностирована эректильная дисфункция в течение 6,2 лет наблюдения, им были назначены ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ–5).
Согласно собранным данным, на фоне применения ФДЭ-5 показатель смертности и госпитализации в результате сердечной недостаточности был соответственно на 30% и 36% ниже, чем в группе контроля. При этом не было зафиксировано связи между использованием алпростадила в терапии эректильной дисфункции и снижением риска смерти и госпитализации из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, эректильная дисфункция
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