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 Главная / Новости медицины и фармации

09.03.2017 17:46

Фармкомпании призвали врачей соблюдать осторожность при назначении биоаналогов

Европейские фармпроизводители, столкнувшись с высокой конкуренцией со стороны более дешевых воспроизведенных биологических препаратов, призвали врачей соблюдать осторожность при переводе пациентов с терапии оригинальными ЛС на биоаналоги. Об этом пишет Reuters.

Воспроизведение биологического препарата связано со многими трудностями, так как в состав могут входить сложные биологические молекулы. В большинстве случаев невозможно добиться идентичности аналога оригинальному ЛС, а можно говорить только о его максимальной приближенности. Тем не менее на европейский рынок выходит множество аналогов биологических препаратов, что связано со стремлением властей сократить растущие расходы на здравоохранение. Так, в странах ЕС уже зарегистрировано 12 биоаналогов, тогда как в США – только четыре.

В совместном заявлении трех отраслевых фармацевтических ассоциаций говорится, что медицинские работники при переводе пациента с оригинального на воспроизведенный биологический препарат должны принимать во внимание индивидуальные обстоятельства больного.

В 2015 году Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предложила добавлять к непатентованным международным наименованиям биоаналогов суффиксы, по которым можно было бы отличить от оригинальных биологических препаратов. Как заявили в FDA, различные суффиксы позволят избежать случайной подмены оригинального ЛС аналогом при покупке выписанного врачом препарата.

Ключевые слова: биоаналоги, ЕС


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