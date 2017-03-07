Фармкомпании призвали врачей соблюдать осторожность при назначении биоаналогов Европейские фармпроизводители, столкнувшись с высокой конкуренцией со стороны более дешевых воспроизведенных биологических препаратов, призвали врачей соблюдать осторожность при переводе пациентов с терапии оригинальными ЛС на биоаналоги. Об этом пишет



Воспроизведение биологического препарата связано со многими трудностями, так как в состав могут входить сложные биологические молекулы. В большинстве случаев невозможно добиться идентичности аналога оригинальному ЛС, а можно говорить только о его максимальной приближенности. Тем не менее на европейский рынок выходит множество аналогов биологических препаратов, что связано со стремлением властей сократить растущие расходы на здравоохранение. Так, в странах ЕС уже зарегистрировано 12 биоаналогов, тогда как в США – только четыре.



В совместном заявлении трех отраслевых фармацевтических ассоциаций говорится, что медицинские работники при переводе пациента с оригинального на воспроизведенный биологический препарат должны принимать во внимание индивидуальные обстоятельства больного.



В 2015 году Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предложила добавлять к непатентованным международным наименованиям биоаналогов суффиксы, по которым можно было бы отличить от оригинальных биологических препаратов. Как заявили в FDA, различные суффиксы позволят избежать случайной подмены оригинального ЛС аналогом при покупке выписанного врачом препарата.



Ключевые слова: ЕС Европейские фармпроизводители, столкнувшись с высокой конкуренцией со стороны более дешевых воспроизведенных биологических препаратов, призвали врачей соблюдать осторожность при переводе пациентов с терапии оригинальными ЛС на биоаналоги. Об этом пишет Reuters Воспроизведение биологического препарата связано со многими трудностями, так как в состав могут входить сложные биологические молекулы. В большинстве случаев невозможно добиться идентичности аналога оригинальному ЛС, а можно говорить только о его максимальной приближенности. Тем не менее на европейский рынок выходит множество аналогов биологических препаратов, что связано со стремлением властей сократить растущие расходы на здравоохранение. Так, в странах ЕС уже зарегистрировано 12 биоаналогов, тогда как в США – только четыре.В совместном заявлении трех отраслевых фармацевтических ассоциаций говорится, что медицинские работники при переводе пациента с оригинального на воспроизведенный биологический препарат должны принимать во внимание индивидуальные обстоятельства больного.В 2015 году Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предложила добавлять к непатентованным международным наименованиям биоаналогов суффиксы, по которым можно было бы отличить от оригинальных биологических препаратов. Как заявили в FDA, различные суффиксы позволят избежать случайной подмены оригинального ЛС аналогом при покупке выписанного врачом препарата.Ключевые слова: биоаналоги









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