Sanofi проведет аукцион по продаже дженерикового бизнеса в Европе Французская фармкомпания Sanofi планирует нанять консультантов для продажи европейского дженерикового бизнеса. Аукцион может состояться в начале осени этого года, предстоящая сделка оценивается в 2,1 млрд долларов, пишет



В январе стало известно, что Sanofi планирует завершить продажу подразделения по производству дженериков в Европе к концу 2018 года. Уже в конце прошлого года компания запустила юридический процесс по отделению европейского бизнеса от глобального – это необходимо для проведения сделки по продаже.



Намерение Sanofi по продаже части дженерикового бизнеса (в 2015 году продажи дженериков в Европе составили около 1 млрд евро) уже привлекли пристальное внимание инвестиционных фондов благодаря своим большим перспективам развития.



Ключевые слова: Французская фармкомпания Sanofi планирует нанять консультантов для продажи европейского дженерикового бизнеса. Аукцион может состояться в начале осени этого года, предстоящая сделка оценивается в 2,1 млрд долларов, пишет Reuters В январе стало известно, что Sanofi планирует завершить продажу подразделения по производству дженериков в Европе к концу 2018 года. Уже в конце прошлого года компания запустила юридический процесс по отделению европейского бизнеса от глобального – это необходимо для проведения сделки по продаже.Намерение Sanofi по продаже части дженерикового бизнеса (в 2015 году продажи дженериков в Европе составили около 1 млрд евро) уже привлекли пристальное внимание инвестиционных фондов благодаря своим большим перспективам развития.Ключевые слова: Sanofi









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