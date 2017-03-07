Sanofi проведет аукцион по продаже дженерикового бизнеса в Европе

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Главная / Новости медицины и фармации
09.03.2017 16:10
Sanofi проведет аукцион по продаже дженерикового бизнеса в ЕвропеФранцузская фармкомпания Sanofi планирует нанять консультантов для продажи европейского дженерикового бизнеса. Аукцион может состояться в начале осени этого года, предстоящая сделка оценивается в 2,1 млрд долларов, пишет Reuters.
В январе стало известно, что Sanofi планирует завершить продажу подразделения по производству дженериков в Европе к концу 2018 года. Уже в конце прошлого года компания запустила юридический процесс по отделению европейского бизнеса от глобального – это необходимо для проведения сделки по продаже.
Намерение Sanofi по продаже части дженерикового бизнеса (в 2015 году продажи дженериков в Европе составили около 1 млрд евро) уже привлекли пристальное внимание инвестиционных фондов благодаря своим большим перспективам развития.
Ключевые слова: Sanofi
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