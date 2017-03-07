Трудный диагноз при болезнях органов дыхания

Надлежащая фармакопейная практика ВОЗ станет руководством для составления фармакопейных стандартов региональных и национальных фармакопей. Участие НЦЭСМП в разработке руководство позволит представить государственную фармакопею России на международной площадке.
Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей, в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам, третий уровень представляет собой стационар.
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