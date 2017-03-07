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 Главная / Новости медицины и фармации

09.03.2017 15:22

Трудный диагноз при болезнях органов дыхания

14 марта в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России состоится научно-практическая конференция «Трудный диагноз при болезнях органов дыхания».

Основными темами обсуждения станут:

•    проблемы диагностики диффузных паренхиматозных заболеваний лёгких;
•    сложности диагностики идиопатического лёгочного фиброза;
•    дифференциальный диагноз симптома «сотового лёгкого»;
•    современные технологии биопсии лёгких;
•    дифференциальный диагноз кистозных поражений лёгких;
•    диагностика нетуберкулёзных микобактериозов;
•    дифференциальная  диагностика лёгочных васкулитов;
•    современные подходы к диагностике и лечению саркоидоза лёгких;
•    загадочный диагноз криптогенной организующейся пневмонии.

В программе мероприятия - доклады ведущих пульмонологов и специалистов в области диагностики лёгочных заболеваний, детальный разбор сложных клинических случаев.

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Ореховый бульвар, дом 28, конференц-зал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России с 10:00 до 15:30. Участие в конференции бесплатное.

Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться на участие в конференции можно на сайте ФГБУ ФНКЦ ФМБА России: http://fnkc-fmba.ru/sobytiya/trudnyy-diagnoz-pri-boleznyakh-organov-dykhaniya/.




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