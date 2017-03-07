Трудный диагноз при болезнях органов дыхания 14 марта в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России состоится научно-практическая конференция «Трудный диагноз при болезнях органов дыхания».



Основными темами обсуждения станут:



• проблемы диагностики диффузных паренхиматозных заболеваний лёгких;

• сложности диагностики идиопатического лёгочного фиброза;

• дифференциальный диагноз симптома «сотового лёгкого»;

• современные технологии биопсии лёгких;

• дифференциальный диагноз кистозных поражений лёгких;

• диагностика нетуберкулёзных микобактериозов;

• дифференциальная диагностика лёгочных васкулитов;

• современные подходы к диагностике и лечению саркоидоза лёгких;

• загадочный диагноз криптогенной организующейся пневмонии.



В программе мероприятия - доклады ведущих пульмонологов и специалистов в области диагностики лёгочных заболеваний, детальный разбор сложных клинических случаев.



Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Ореховый бульвар, дом 28, конференц-зал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России с 10:00 до 15:30. Участие в конференции бесплатное.



Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться на участие в конференции можно на сайте ФГБУ ФНКЦ ФМБА России: http://fnkc-fmba.ru/sobytiya/trudnyy-diagnoz-pri-boleznyakh-organov-dykhaniya/.













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