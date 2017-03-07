НЦЭСМП примет участие в разработке надлежащей фармакопейной практики ВОЗ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила НЦЭСМП принять участие в создании руководства ВОЗ по Надлежащей фармакопейной практике (Good Pharmacopoeial Practices). Новое руководство ожидается в конце 2017 года,



Руководство ВОЗ по GPP позволит стандартизировать требования к качеству лекарств во всем мире, так как глобализация и международное сотрудничество привели к необходимости гармонизировать подходы к обеспечению качества лекарственных средств. Участие НЦЭСМП в разработке руководство позволит представить государственную фармакопею Росси на международной площадке.



Надлежащая фармакопейная практика ВОЗ станет руководством для составления фармакопейных стандартов региональных и национальных фармакопей. Это даст возможность фармакопеям разных стран сотрудничать друг с другом при создании собственных стандартов и при этом ориентироваться на единый подход к их разработке.



Руководство по надлежащей фармакопейной практике под эгидой Экспертного комитета ВОЗ начали разрабатывать в 2012 году. Начало гармонизации фармакопей было положено в 1948 году. В это время Секретариат ВОЗ получил соответствующий мандат, что позволило создать Международную Фармакопею.



Ключевые слова: НЦЭСМП Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила НЦЭСМП принять участие в создании руководства ВОЗ по Надлежащей фармакопейной практике (Good Pharmacopoeial Practices). Новое руководство ожидается в конце 2017 года, говорится в материале ведомства Руководство ВОЗ по GPP позволит стандартизировать требования к качеству лекарств во всем мире, так как глобализация и международное сотрудничество привели к необходимости гармонизировать подходы к обеспечению качества лекарственных средств. Участие НЦЭСМП в разработке руководство позволит представить государственную фармакопею Росси на международной площадке.Надлежащая фармакопейная практика ВОЗ станет руководством для составления фармакопейных стандартов региональных и национальных фармакопей. Это даст возможность фармакопеям разных стран сотрудничать друг с другом при создании собственных стандартов и при этом ориентироваться на единый подход к их разработке.Руководство по надлежащей фармакопейной практике под эгидой Экспертного комитета ВОЗ начали разрабатывать в 2012 году. Начало гармонизации фармакопей было положено в 1948 году. В это время Секретариат ВОЗ получил соответствующий мандат, что позволило создать Международную Фармакопею.Ключевые слова: ВОЗ









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НЦЭСМП примет участие в разработке надлежащей фармакопейной практики ВОЗ Надлежащая фармакопейная практика ВОЗ станет руководством для составления фармакопейных стандартов региональных и национальных фармакопей. Участие НЦЭСМП в разработке руководство позволит представить государственную фармакопею России на международной площадке.

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