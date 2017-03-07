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 Главная / Новости медицины и фармации

09.03.2017 12:56

ВОЗ скорректировала рекомендуемый состав сезонной вакцины против гриппа

ВОЗ предоставила рекомендации по созданию вакцины для профилактики гриппа в следующем сезоне: в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года будут включены штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) «Мичиган» 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году. Об этом ТАСС рассказали в НИИ гриппа Минздрава РФ.

В рекомендуемый состав вакцины, как и в прошлом году, вошли штамм гриппа В «Брисбен» 2008 года, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года. Выбор состава вакцины соответствует прогнозу по циркуляции определенных штаммов на следующий сезон.

Как отметили в НИИ, в ближайшее время на основании рекомендаций ВОЗ специальная комиссия в РФ разработает собственные рекомендации по составу вакцины для национальных производителей.

Ключевые слова: ВОЗ, грипп, вакцина


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