ВОЗ скорректировала рекомендуемый состав сезонной вакцины против гриппа ВОЗ предоставила рекомендации по созданию вакцины для профилактики гриппа в следующем сезоне: в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года будут включены штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) «Мичиган» 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году. Об этом



В рекомендуемый состав вакцины, как и в прошлом году, вошли штамм гриппа В «Брисбен» 2008 года, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года. Выбор состава вакцины соответствует прогнозу по циркуляции определенных штаммов на следующий сезон.



Как отметили в НИИ, в ближайшее время на основании рекомендаций ВОЗ специальная комиссия в РФ разработает собственные рекомендации по составу вакцины для национальных производителей.



Ключевые слова: грипп, вакцина ВОЗ предоставила рекомендации по созданию вакцины для профилактики гриппа в следующем сезоне: в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года будут включены штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) «Мичиган» 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году. Об этом ТАСС рассказали в НИИ гриппа Минздрава РФ.В рекомендуемый состав вакцины, как и в прошлом году, вошли штамм гриппа В «Брисбен» 2008 года, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года. Выбор состава вакцины соответствует прогнозу по циркуляции определенных штаммов на следующий сезон.Как отметили в НИИ, в ближайшее время на основании рекомендаций ВОЗ специальная комиссия в РФ разработает собственные рекомендации по составу вакцины для национальных производителей.Ключевые слова: ВОЗ









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ВОЗ скорректировала рекомендуемый состав сезонной вакцины против гриппа Представлены рекомендации по созданию вакцины для профилактики гриппа в сезоне 2017-2018.

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