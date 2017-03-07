На систему маркировки лекарств и меховых изделий будет потрачено 472 млн рублей Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на выполнение работ по развитию информационной системы маркировки товаров специальными контрольными знаками. Начальная цена лота – 472 млн рублей, сообщает



В указанную сумму включено развитие базы данных по рынку шуб, создание реестра по мониторингу движения лекарственных препаратов и других баз, назначение которых в конкурсной документации не уточняется. Подача заявок на конкурс продлится до 22 марта. Победитель должен будет закончить всю работу к 1 декабря 2017 года.



Эксперимент по маркировке лекарств специальными знаками стартовал 1 февраля 2017 года, и пока информация об их перемещениях никак не фиксируется. ФНС закладывала на развитие системы маркировки медикаментов 247 млн рублей на 2017 год, известно из приоритетного проекта правительства по мониторингу рынка лекарств. Эти деньги организация должна изыскать в рамках своего текущего бюджета.



Система по мониторингу лекарств должна быть интегрирована со множеством уже имеющихся баз медикаментов — государственным реестром лекарств, зарегистрированными ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и т.д., также говорится в документации к конкурсу.



Ключевые слова: маркировка лекарств Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на выполнение работ по развитию информационной системы маркировки товаров специальными контрольными знаками. Начальная цена лота – 472 млн рублей, сообщает РБК В указанную сумму включено развитие базы данных по рынку шуб, создание реестра по мониторингу движения лекарственных препаратов и других баз, назначение которых в конкурсной документации не уточняется. Подача заявок на конкурс продлится до 22 марта. Победитель должен будет закончить всю работу к 1 декабря 2017 года.Эксперимент по маркировке лекарств специальными знаками стартовал 1 февраля 2017 года, и пока информация об их перемещениях никак не фиксируется. ФНС закладывала на развитие системы маркировки медикаментов 247 млн рублей на 2017 год, известно из приоритетного проекта правительства по мониторингу рынка лекарств. Эти деньги организация должна изыскать в рамках своего текущего бюджета.Система по мониторингу лекарств должна быть интегрирована со множеством уже имеющихся баз медикаментов — государственным реестром лекарств, зарегистрированными ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и т.д., также говорится в документации к конкурсу.Ключевые слова: ФНС









Последние новости



ВОЗ скорректировала рекомендуемый состав сезонной вакцины против гриппа Представлены рекомендации по созданию вакцины для профилактики гриппа в сезоне 2017-2018.

На систему маркировки лекарств и меховых изделий будет потрачено 472 млн рублей ФНС разместила информацию о проведение конкурса на выполнение работ по созданию инфосистемы маркировки товаров специальными контрольными знаками.

Фармкомпании продолжают снижать цены по требованию ФАС Снижение цен осуществляется фармпроизводителями в добровольном порядке по итогам международного сравнительного анализа цен на лекарства, проводимого ФАС России по поручению президента РФ.

Минздрав закончит формирование трехуровневой системы здравоохранения в этом году Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей, в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам, третий уровень представляет собой стационар.