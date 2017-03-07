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 Главная / Новости медицины и фармации

09.03.2017 10:42

Фармкомпании продолжают снижать цены по требованию ФАС

Производители лекарственных средств продолжают снижать цены на лекарства. По состоянию на начало марта снижено 207 цен на жизненно важные препараты, в том числе все цены на препараты, включенные в программу «7 нозологий», говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве рассказали, что снижение цен осуществляется фармпроизводителями в добровольном порядке по итогам международного сравнительного анализа цен на лекарства, проводимого ФАС России по поручению президента РФ. В рамках двух этапов исследования антимонопольное ведомство сравнило цены на препараты из списка ЖНВЛП, закупаемые государством в рамках программы «7 высокозатратных нозологий», а также для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и на антибактериальные и противотуберкулезные препараты.

«Среднее снижение по первому и второму этапам составило 50% и 36%, соответственно. А в стоимостном исчислении самое значимое снижение по первому этапу достигло 240 тысяч рублей на препарат Ревлимид, производства Celgen. Также в добровольном порядке были снижены 24 цены на лекарственные средства, не включенные в исследование», - уточнил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Ключевые слова: ФАС, снижение цен лекарственных препаратов


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