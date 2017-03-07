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 Главная / Новости медицины и фармации

07.03.2017 15:14

Минздрав закончит формирование трехуровневой системы здравоохранения в этом году

Построение трехуровневой системы оказания медицинской помощи в России завершится в 2017 году, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая в Совете Федерации.

Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.

Ранее Скворцова говорила, что Минздрав намерен завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет.

Ключевые слова: Минздрав, Вероника Скворцова


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