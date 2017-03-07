Минздрав закончит формирование трехуровневой системы здравоохранения в этом году

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Главная / Новости медицины и фармации
07.03.2017 15:14
Минздрав закончит формирование трехуровневой системы здравоохранения в этом годуПостроение трехуровневой системы оказания медицинской помощи в России завершится в 2017 году, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая в Совете Федерации.
Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.
Ранее Скворцова говорила, что Минздрав намерен завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет.
Ключевые слова: Минздрав, Вероника Скворцова
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