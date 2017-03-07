Минздрав закончит формирование трехуровневой системы здравоохранения в этом году Построение трехуровневой системы оказания медицинской помощи в России завершится в 2017 году, рассказала министр здравоохранения РФ



Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.



Ранее Скворцова говорила, что Минздрав намерен завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет.



Ключевые слова: Вероника Скворцова Построение трехуровневой системы оказания медицинской помощи в России завершится в 2017 году, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая в Совете Федерации Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.Ранее Скворцова говорила, что Минздрав намерен завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет.Ключевые слова: Минздрав









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Минздрав закончит формирование трехуровневой системы здравоохранения в этом году Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей, в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам, третий уровень представляет собой стационар.

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