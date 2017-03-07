«Фонд Здоровье»: большинство медработников считают результаты диспансеризации недостоверными

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Главная / Новости медицины и фармации
07.03.2017 14:06
«Фонд Здоровье»: большинство медработников считают результаты диспансеризации недостовернымиСогласно результатам проведенного Фондом «Здоровье» опроса, 74% медработников считают, что отчеты о проведенной в России в 2016 году диспансеризации не имеют реальных оснований. В опросе приняли участие 6,3 тыс. медицинских работников из 84 регионов РФ, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
«По результатам нашего опроса, 74% респондентов указали, что данные по выполнению планов диспансеризации и профилактических осмотров не являются достоверными, и реальных осмотров проводится меньше, чем отражено в статистике. За последний год процент медработников, свидетельствующих о приписках, почти не изменился. Это говорит о том, что проблема остается нерешенной», - рассказал директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.
По мнению 56,2% опрошенных, количество пациентов с запущенной и тяжелой патологией в 2016 году увеличилось. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о низкой активности первичного звена здравоохранения в результате оптимизации и недостаточной укомплектованности кадрами, из-за чего заболевания выявляются на более поздних стадиях.
Часть опроса была посвящена нововведениям из проекта приказа «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», опубликованного Минздравом РФ в январе. Согласно документу, с 2018 года из первого этапа диспансеризации, на котором выявляются риски того или иного заболевания у пациента, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие исследования.
«Подавляющее большинство (80%) медработников, принявших участие в опросе, считают, что подобное сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости хронических неинфекционных заболеваний. Одновременно с этим, почти три четверти (72,7%) опрошенных ожидают, что это нововведение приведет к росту объема платных услуг в государственных медицинских организациях. К сожалению, это может привести к росту тяжелых патологий и дальнейшему снижению доступности медпомощи для населения», - отметил Эдуард Гаврилов.
Ключевые слова: ОНФ, Фонд "Здоровье"
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