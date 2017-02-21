К лету 2017 году будет внедрен новый международный стандарт проведения клинических исследований К июню 2017 году все страны-участницы международного совета по гармонизации (ICH) должны применить на практике обновленную версию ICH E6 GCP, говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium. Золотой стандарт проведения клинических исследований во всем мире изменился в ноябре 2016 года – впервые за 20 лет.



Решение о необходимости обновления международного стандарта по надлежащей клинической практике было принято в связи с тем, что за прошедшие десятилетия значительно увеличились масштабы, стоимость и сложность клинических исследований. Обновленная версия ICH GCP учитывает последние новинки в области технологий и в управленческих процессах, предлагая современные решения в вопросах дизайна, методологии проведения, контроля, получения данных и отчетности для клинических исследований. Создавая версию ICH E6 GCP (R2), авторы основывались в том числе на анализе результатов регуляторных проверок GCP, и обновленный стандарт призван усовершенствовать каждый этап проведения клинических исследований.



Об обновлении ГОСТа Р ИСО 14155-2014, фактического перевода ICH GCP на русский язык, который является стандартом проведения исследований в России, пока неизвестно. Тем не менее, анализ количества проводимых на территории России международных исследований указывает на то, что практическое применение обновленной версии ICH GCP напрямую повлияет на ход исследований в России. По данным Synergy Research Group, в 2016 году 36% исследований, проводимых в России, были международными многоцентровыми исследованиями. А 58% разрешений Минздрава на проведение исследований было выдано иностранным спонсорам.



Среди нововведений обновленной версия ICH GCP – невозможность контролирования данных клинических исследований только спонсоров, теперь необходимо будет обеспечить исследователям доступ к данным эИРК (электронной индивидуальной регистрационной карте) не только во время, но и после окончания исследования.



Другим важным нововведением в ICH GCP является понятие сертифицированной копии, которая гарантирует спонсору качество, достоверность и сохранность данных, предоставляемых исследователям после завершения исследования. «Под сертифицированной копией понимается копия оригинальной записи, которая полностью соответствует оригиналу, содержит ту же информацию, обладает той же структурой, и верифицирована, т.е. датирована и подписана или получена в результате валидированного процесса», – отметила старший менеджер по обработке данных клинических исследований DM365, Ирина Виленкова.



Ключевые слова: клинические исследования К июню 2017 году все страны-участницы международного совета по гармонизации (ICH) должны применить на практике обновленную версию ICH E6 GCP, говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium. Золотой стандарт проведения клинических исследований во всем мире изменился в ноябре 2016 года – впервые за 20 лет.Решение о необходимости обновления международного стандарта по надлежащей клинической практике было принято в связи с тем, что за прошедшие десятилетия значительно увеличились масштабы, стоимость и сложность клинических исследований. Обновленная версия ICH GCP учитывает последние новинки в области технологий и в управленческих процессах, предлагая современные решения в вопросах дизайна, методологии проведения, контроля, получения данных и отчетности для клинических исследований. Создавая версию ICH E6 GCP (R2), авторы основывались в том числе на анализе результатов регуляторных проверок GCP, и обновленный стандарт призван усовершенствовать каждый этап проведения клинических исследований.Об обновлении ГОСТа Р ИСО 14155-2014, фактического перевода ICH GCP на русский язык, который является стандартом проведения исследований в России, пока неизвестно. Тем не менее, анализ количества проводимых на территории России международных исследований указывает на то, что практическое применение обновленной версии ICH GCP напрямую повлияет на ход исследований в России. По данным Synergy Research Group, в 2016 году 36% исследований, проводимых в России, были международными многоцентровыми исследованиями. А 58% разрешений Минздрава на проведение исследований было выдано иностранным спонсорам.Среди нововведений обновленной версия ICH GCP – невозможность контролирования данных клинических исследований только спонсоров, теперь необходимо будет обеспечить исследователям доступ к данным эИРК (электронной индивидуальной регистрационной карте) не только во время, но и после окончания исследования.Другим важным нововведением в ICH GCP является понятие сертифицированной копии, которая гарантирует спонсору качество, достоверность и сохранность данных, предоставляемых исследователям после завершения исследования. «Под сертифицированной копией понимается копия оригинальной записи, которая полностью соответствует оригиналу, содержит ту же информацию, обладает той же структурой, и верифицирована, т.е. датирована и подписана или получена в результате валидированного процесса», – отметила старший менеджер по обработке данных клинических исследований DM365, Ирина Виленкова.Ключевые слова: ICH









Последние новости



К лету 2017 году будет внедрен новый международный стандарт проведения клинических исследований Решение о необходимости обновления международного стандарта по надлежащей клинической практике было принято в связи с тем, что за прошедшие десятилетия значительно увеличились масштабы, стоимость и сложность клинических исследований.

«Активный компонент» вложит 2 млрд рублей в строительство нового завода Производитель фармсубстанций «Активный компонент» планирует к 2019-2020 году запустить новую производственную площадку в Пушкинском районе Петербурга, благодаря чему в три раза увеличит объемы выпускаемой продукции.

ФАС предложила отменить принцип «третий лишний» при госзакупках лекарств Антимонопольное ведомство обсуждает с правительством возможность отмены механизма «третий лишний» и перехода к режиму преференций при госзакупках лекарств и медоборудования.

Seattle Genetics сможет продолжить КИ препарата против острого миелолейкоза FDA сняла временный запрет на КИ вадастуксимаба талирина – препарата, разработанного Seattle Genetics для терапии острого миелолейкоза и миелодиспластического синдрома.