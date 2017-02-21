«Активный компонент» вложит 2 млрд рублей в строительство нового завода

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Главная / Новости медицины и фармации
07.03.2017 11:12
«Активный компонент» вложит 2 млрд рублей в строительство нового заводаРоссийский производитель фармацевтических субстанций «Активный компонент» построит в Пушкинском районе Петербурга новый завод, благодаря чему в три раза увеличит объемы выпускаемой продукции. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на слова президента предприятия Александра Семенова.
Семенов рассказал, что для производственной площадки в пушкинском фармкластере будет куплено помещение площадью 20 тыс. кв. м, расположенное на участке 5 га. Около 70% инвестируемой суммы «Активный компонент» привлечет из внешних источников. В результате, по мнению главы предприятия, запуск нового завода позволит компании увеличить мощности как минимум втрое. На сегодняшний день «Активный компонент» выпускает порядка 35-40 тонн продукции в год. Старт производства намечен на 2019-2020 год.
Решение о строительстве нового завода Семенов объяснил нехваткой мощностей для удовлетворения спроса на продукцию «Активного компонента». «Наша главная проблема в том, что мы не успеваем удовлетворить все потребности наших контрагентов — заводов-изготовителей готовых лекарственных форм. — Как правило, большинство новых позиций в нашей продуктовой линейке еще до начала выпуска обеспечено предварительными контрактами», — рассказал президент «Активного компонента».
Ключевые слова: «Активный компонент»
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