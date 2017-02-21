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 Главная / Новости медицины и фармации

06.03.2017 18:20

ФАС предложила отменить принцип «третий лишний» при госзакупках лекарств

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что антимонопольное ведомство обсуждает с правительством возможность отмены механизма «третий лишний» при госзакупках лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Вместо указанного механизма ФАС предлагает использовать режим преференций, информирует РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции в Ассоциации европейского бизнеса, Артемьев рассказал, что при госзакупках лекарств ФАС столкнулась с тем, что иностранная компания с хорошим ценовым предложением была снята с торгов, а российский производитель продал лекарство по очень высокой цене.

«Мы считаем, что механизм «третий лишний» должен быть заменен механизмом преференций. Например, 15-процентной, или можно увеличить до 20%. Но система «третий лишний», на наш взгляд не подходит. Соответствующий доклад мы отправили в правительство, обсуждаем со всеми участниками. Думаю, что надо переходить к преференциям», — сказал Артемьев. По его словам, в правительстве многие уже поддержали это предложение ФАС.

Сейчас допуск на торги иностранных производителей лекарств и медицинских изделий ограничен. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут не менее двух заявок производители из стран, входящих в ЕАЭС. В профессиональной среде этот механизм получил название «третий лишний».

Ключевые слова: ФАС, госзакупки


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