Главная / Новости медицины и фармации Детская эпилепсия: лечить нельзя бояться По итогам Международного дня эпилепсии, ежегодно отмечающегося во второй понедельник февраля, а также в преддверии Фиолетового дня, ежегодно отмечающегося 26 марта с целью повышения осведомленности об эпилепсии, ведущие специалисты-неврологи рассказали об особенностях течения этого заболевания у детей. Его ранняя диагностика, своевременное и адекватное лечение, а также поддержка со стороны социума способны помочь большинству маленьких пациентов полностью излечиться и вырасти полноценными членами общества. Ежегодная встреча медицинского сообщества и средств массовой информации, посвященная эпилепсии, традиционно прошла при поддержке японской фармацевтической компании Eisai.



Эпилепсия занимает третье место в структуре наиболее распространенных заболеваний у детей. Частота заболеваемости среди детей и подростков составляет 0,75-1%. Дебютирует эпилепсия в 75% случаев в детском возрасте. Учитывая, что на 1 января 2016 года в РФ проживает около 26 млн детей, из них примерно 260 тыс. детей с эпилепсией. Однако точной статистики по количеству больных эпилепсией в нашей стране нет, исследования проведены только в отдельных регионах.



Елена Белоусова, д.м.н., профессор, руководитель отдела психоневрологии и эпилептологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ: «Эпилепсия, на самом деле, - это не одна болезнь, а целое большое семейство различных расстройств, более 40 форм, по-разному протекающих и имеющих очень разный прогноз. Так, у новорожденных приступы имеют одну специфику, в возрасте до года – другую и так далее. Кроме того, не все они сопровождаются такими судорогами, которые мы видим в обычной жизни, например, бывают приступы в виде вздрагиваний, поэтому распознать вовремя заболевание своевременно не всегда удается. Поэтому если у родителей появилось хотя бы малейшее подозрение на эпилепсию у ребенка, нужно сразу же обращаться к неврологу».



Сегодня при назначении своевременного лечения у 65-70% пациентов удается достигнуть прекращения приступов или значительного уменьшения их частоты. Эффективность терапии достигается совместными усилиями как врача, который способен подобрать нужный препарат, так и самого пациента или, в случае с детьми, родителей, которые должны следовать рекомендациям специалиста и контролировать эпилепсию.



Валентина Гузева, д.м.н., профессор, Главный внештатный детский специалист невролог Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ РФ: «Классики-эпилептологи говорили о том, что каждый приступ готовит дорожку следующему. Поэтому чем быстрее ребенок попадет к врачу, будет диагностировано заболевание и начнется лечение, тем лучше будет прогноз. Сегодня в нашем арсенале есть много препаратов, и если один не работает, мы всегда можем подобрать другой, который окажется более эффективным. Кроме того, в том, что касается лекарственного обеспечения детей, мы рекомендуем выбирать оригинальные препараты и очень настороженно относимся к переводу пациентов на дженерики: есть риск потери ремиссии. Наше государство должно понимать, что эпилепсия - это заболевание, при котором люди вылечиваются и потом становятся полноценными и трудоспособными гражданами страны. У детей ремиссия достигается в 70-75% случаев».



На протяжении столетий эпилепсия была окружена завесой непонимания и стигматизации со стороны общества. Во многом это связано с низким уровнем осведомленности об этом заболевании. Сегодня же, благодаря информированию об особенностях течения этого заболевания, есть шанс изменить ситуацию.



Сергей Белоголовцев, актер и телеведущий: «Могу сказать, что последние 20 лет отношение общества к пациентам с эпилепсией меняется. Появился довольно крупный сегмент людей, которые к ним относятся гораздо более тепло. Таких пациентов надо просто понимать. Они не нуждаются в жалости, в каком-то преувеличенном внимании. Это, порою, даже их, наоборот, оскорбляет. Они такие же, как все, просто немножко другие. Конечно, непросто родителям, которые чувствуют иногда свою беспомощность. Ведь если ты можешь человека вытащить из пропасти, подав ему руку, то здесь ты бессилен. Но мой совет – не отчаиваться и искать пути помощи ребенку, которому самому непросто. Опыт моей семьи показывает, что эту проблему можно решить».



Ключевые слова: педиатрия По итогам Международного дня эпилепсии, ежегодно отмечающегося во второй понедельник февраля, а также в преддверии Фиолетового дня, ежегодно отмечающегося 26 марта с целью повышения осведомленности об эпилепсии, ведущие специалисты-неврологи рассказали об особенностях течения этого заболевания у детей. Его ранняя диагностика, своевременное и адекватное лечение, а также поддержка со стороны социума способны помочь большинству маленьких пациентов полностью излечиться и вырасти полноценными членами общества. Ежегодная встреча медицинского сообщества и средств массовой информации, посвященная эпилепсии, традиционно прошла при поддержке японской фармацевтической компании Eisai.Эпилепсия занимает третье место в структуре наиболее распространенных заболеваний у детей. Частота заболеваемости среди детей и подростков составляет 0,75-1%. Дебютирует эпилепсия в 75% случаев в детском возрасте. Учитывая, что на 1 января 2016 года в РФ проживает около 26 млн детей, из них примерно 260 тыс. детей с эпилепсией. Однако точной статистики по количеству больных эпилепсией в нашей стране нет, исследования проведены только в отдельных регионах.Сегодня при назначении своевременного лечения у 65-70% пациентов удается достигнуть прекращения приступов или значительного уменьшения их частоты. Эффективность терапии достигается совместными усилиями как врача, который способен подобрать нужный препарат, так и самого пациента или, в случае с детьми, родителей, которые должны следовать рекомендациям специалиста и контролировать эпилепсию.На протяжении столетий эпилепсия была окружена завесой непонимания и стигматизации со стороны общества. Во многом это связано с низким уровнем осведомленности об этом заболевании. Сегодня же, благодаря информированию об особенностях течения этого заболевания, есть шанс изменить ситуацию.Ключевые слова: эпилепсия



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