Seattle Genetics сможет продолжить КИ препарата против острого миелолейкоза Контрольные органы США сняли временный запрет на клинические исследования экспериментального препарата для лечения острого миелолейкоза - вадастуксимаба талирина (vadastuximab talirine) компании Seattle Genetics. Об этом информирует



Временный запрет



Вадастуксимаба талирин, также известный как SGN-CD33A, является нагруженным лекарственным средством антителом (конъюгат антитело-лекарственное средство), специфичным к белку CD33. Данный белок экспрессируется на большинстве клеток острого амилоидного лейкоза.



Ключевые слова: клинические исследования Контрольные органы США сняли временный запрет на клинические исследования экспериментального препарата для лечения острого миелолейкоза - вадастуксимаба талирина (vadastuximab talirine) компании Seattle Genetics. Об этом информирует Reuters Временный запрет был введен в декабре из-за обнаружения у шести участников КИ симптомов тяжелой гепатотоксичности – четверо из них скончались. В компании рассказали, что в 2017 году планирую возобновить КИ I фазы и запустить КИ II фазы вадастуксимаба талирина. Также эффективность и безопасность ЛС оценивается среди пациентов с миелодиспластическим синдромом.Вадастуксимаба талирин, также известный как SGN-CD33A, является нагруженным лекарственным средством антителом (конъюгат антитело-лекарственное средство), специфичным к белку CD33. Данный белок экспрессируется на большинстве клеток острого амилоидного лейкоза.Ключевые слова: Seattle Genetics









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