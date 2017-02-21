Seattle Genetics сможет продолжить КИ препарата против острого миелолейкоза

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06.03.2017 17:54
Seattle Genetics сможет продолжить КИ препарата против острого миелолейкозаКонтрольные органы США сняли временный запрет на клинические исследования экспериментального препарата для лечения острого миелолейкоза - вадастуксимаба талирина (vadastuximab talirine) компании Seattle Genetics. Об этом информирует Reuters.
Временный запрет был введен в декабре из-за обнаружения у шести участников КИ симптомов тяжелой гепатотоксичности – четверо из них скончались. В компании рассказали, что в 2017 году планирую возобновить КИ I фазы и запустить КИ II фазы вадастуксимаба талирина. Также эффективность и безопасность ЛС оценивается среди пациентов с миелодиспластическим синдромом.
Вадастуксимаба талирин, также известный как SGN-CD33A, является нагруженным лекарственным средством антителом (конъюгат антитело-лекарственное средство), специфичным к белку CD33. Данный белок экспрессируется на большинстве клеток острого амилоидного лейкоза.
Ключевые слова: Seattle Genetics, клинические исследования
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