Противостоять невидимой эпидемии

На III Всероссийском эндокринологическом конгрессе в рамках симпозиума «Можно ли противостоять невидимой болезни?», состоявшегося при поддержке компании «Мерк», были подняты вопросы профилактики СД 2 типа. Участники симпозиума обсудили вопросы диагностики, значимости лекарственной терапии, что поможет изменить естественное течение заболевания.



Сахарный диабет – эпидемия XXI века



Сахарный диабет (СД) является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), занимая 3 место в мире среди основных причин смертности. Заболевание развивается постепенно и на первых порах незаметно для пациента. По данным ВОЗ, с 1980 года численность людей, страдающих диабетом, возросла во всем мире почти в четыре раза – до 422 миллионов человек . Остро стоит проблема СД и в России, где, согласно результатам первого национального эпидемиологического исследования NATION, 19,3% населения имеют пограничный уровень гликированного гемоглобина. Это означает, что порядка 20,7 млн человек в стране находятся в состоянии предиабета .



Исторические вехи: 60 лет успешного клинического опыта



Ровно 60 лет назад (в 1957 году) был разработан препарат Глюкофаж®, который и на сегодняшний день входит в мировые стандарты лечения СД 2 типа.



Препарат обязан своему появлению французскому диабетологу Жану Стерну, который изучал сахароснижающие свойства галегина (алкалоид, выделенный из козлятника аптечного), по структуре схожего с метформином, и наблюдал за краткосрочным его применением в качестве антидиабетического средства.



Стерн первым попытался применить метформин для лечения сахарного диабета у человека, он и придумал название «Глюкофаг» (англ. «Glucophage» — «пожиратель глюкозы») для этого препарата и опубликовал свои результаты в 1957 году.



Метформин стал доступен в Британском национальном формуляре в 1958 году и начал впервые продаваться в Великобритании. В Канаде метформин был одобрен в 1972 году, а в США препарат был одобрен FDA для лечения СД 2 типа в 1994 г. Глюкофаж® стал первым брендированным метформином для продажи в США начиная с 3 марта 1995 года .



С 2005 года метформин является препаратом первой линии терапии при СД 2 типа в рекомендациях Международной диабетической федерации (International Diabetes Federation — IDF), с 2006 — препаратом первой линии в сочетании с нефармакологическим лечением (изменением образа жизни) СД 2 типа в рамках рекомендаций Американской и Европейской ассоциаций диабетологов (ADA и EASD). С 2007 года метформин — препарат для медикаментозной профилактики развития СД 2 типа в рекомендациях ADA, а 6 июля 2016 г. в инструкции по медицинскому применению препарата Глюкофаж® в России появилось новое показание – профилактика СД 2 типа у лиц с предиабетом с дополнительными факторами риска.



Подтверждено клинической практикой



Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии РМАНПО Александр Сергеевич Аметов сообщил, что основная сложность профилактики и лечения диабета заключается в том, что от начальных нарушений обмена веществ до постановки диагноза СД 2 типа может пройти 10-15 лет. В этот период путем профилактических мероприятий можно избежать заболевания и нормализовать метаболизм, поэтому врачи ищут способы борьбы с этим тяжелым инвалидизирующим заболеванием. «Целью лечения СД 2 типа является достижение и поддержание эффективного контроля гликемии, поскольку риск развития и прогрессирования осложнений СД 2 типа и прогноз заболевания находятся в прямой зависимости от поддержания целевых показателей гликемического контроля», – отметил он.



Применению метформина через призму российских клинических рекомендаций посвятил свое выступление к.м.н., доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Вадимович Зилов. По его данным, в настоящее время метформин занимает центральное место во всех актуальных мировых рекомендациях по управлению СД 2 типа и, несмотря на приход новых классов препаратов, в 8-ом пересмотре алгоритмов по управлению СД 2 типа метформин остаётся приоритетным лекарственным средством для старта лечения заболевания. В качестве примера он привел опыт Американской и Европейской диабетических ассоциаций (ADA/EASD), которые при отсутствии противопоказаний или непереносимости рекомендует использовать метформин в качестве препарата первой линии как сразу при постановке диагноза СД 2 типа, так и в дополнение к рекомендациям по изменению образа жизни при предиабете. «Эффективность и безопасность метформина имеют огромную доказательную базу, стоимость его невысока, кроме этого, доказана способность препарата снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», – подчеркнул он.



Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Валентин Викторович Фадеев отметил, что метформин обладает доказанной безопасностью и может применяться для лечения пациентов с СД 2 типа и различной сочетанной патологией. Он назначается как в виде монотерапии в дебюте заболевания, так и в виде комбинации с любыми сахароснижающими препаратами, включая инсулин, и на любом этапе терапии заболевания.



На симпозиуме также были приведены данные исследования «Программа профилактики диабета» (англ. Diabetes Prevention Program, DPP), проведенного Национальным институтом здоровья (англ. National Institutes of Health, NIH). В ходе исследования было доказано, что люди с высоким риском развития СД 2 типа (пограничный диабет или предиабет) могут снизить риск более чем на 30%, применяя метформин наряду с изменением образа жизни и диеты.

