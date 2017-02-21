Минздраву предложили расширить перечь закупаемых за счет бюджета орфанных ЛС

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06.03.2017 16:21
Минздраву предложили расширить перечь закупаемых за счет бюджета орфанных ЛСЭкспертный совет при правительстве РФ предложил Минздраву расширить список централизованной федеральной закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний за счет включения в нее девяти препаратов из дополнительного «Перечня 24», рассказали ТАСС в пресс-службе Отрытого правительства.
Сейчас из средств федерального бюджета закупаются препараты из перечня «Семь нозологий», а дополнительный перечень из 24 заболеваний финансируется за счет региональных бюджетов. Эксперты отмечают, что регионы не в состоянии самостоятельно профинансировать закупку препаратов для лечения редких заболеваний, а прекращение начатой терапии может привести к ухудшению состояния пациента.
В экспертном совете предлагают повторно инициировать рассмотрение вопроса финансирования в 2017 году из федерального бюджета наиболее финансово затратных орфанных заболеваний из «Перечня 24» во избежание ухудшения состояния пациентов в связи с прекращением лекарственной терапии.
В 2016 не все регионы справились с финансовой нагрузкой в связи с программой «Перечень 24»: более 60% регионов потребовалась поддержка из федерального бюджета в объеме свыше 50% от потребности.
Минфин и Минэкономразвития выступают против расширения списка централизованных закупок за счет средств федерального бюджета, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что вопросы лечения орфанных заболеваний необходимо решать за счет благотворительности.
Ключевые слова: Минздрав, орфанные препараты
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