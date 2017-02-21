В лаборатории создан первый эмбрион из стволовых клеток

06.03.2017 14:36
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
06.03.2017 14:36
В лаборатории создан первый эмбрион из стволовых клетокГруппе исследователей из Кембриджского университета удалось впервые в истории создать искусственный эмбрион мыши. Ученые рассчитывают, что результаты их работы помогут изучить механизмы раннего эмбрионального развития и некоторые причины самопроизвольного прерывания беременности, пишет New Scientist. Отчет о проделанной работе был опубликован в журнале Science.
В рамках эксперимента исследователи соединили на трехмерном каркасе эмбриональные стволовые клетки и экстраэмбриональные трофобластные стволовые клетки, которые обычно вырабатываются плацентой. После инкубирования в течение четырех дней оказалось, что клетки успешно развивались и сформировали структуру, схожую с настоящим эмбрионом мыши.
Эксперимент британских ученых стал первой успешной попыткой создания искусственного эмбриона без использования яйцеклетки. Ученые отмечают маловероятность дальнейшего развития подобного эмбриона, так как плоду необходимо получать питательные вещества и кислород от матери. Тем не менее, авторы работы намерены продолжить эксперименты и добавить на трехмерный каркас стволовые клетки желточного мешка. По их мнению, это позволит продлить период дифференциации клеток эмбриона до момента начала формирования внутренних органов.
Ключевые слова: эмбриология
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.