В лаборатории создан первый эмбрион из стволовых клеток Группе исследователей из Кембриджского университета удалось впервые в истории создать искусственный эмбрион мыши. Ученые рассчитывают, что результаты их работы помогут изучить механизмы раннего эмбрионального развития и некоторые причины самопроизвольного прерывания беременности, пишет



В рамках эксперимента исследователи соединили на трехмерном каркасе эмбриональные стволовые клетки и экстраэмбриональные трофобластные стволовые клетки, которые обычно вырабатываются плацентой. После инкубирования в течение четырех дней оказалось, что клетки успешно развивались и сформировали структуру, схожую с настоящим эмбрионом мыши.



Эксперимент британских ученых стал первой успешной попыткой создания искусственного эмбриона без использования яйцеклетки. Ученые отмечают маловероятность дальнейшего развития подобного эмбриона, так как плоду необходимо получать питательные вещества и кислород от матери. Тем не менее, авторы работы намерены продолжить эксперименты и добавить на трехмерный каркас стволовые клетки желточного мешка. По их мнению, это позволит продлить период дифференциации клеток эмбриона до момента начала формирования внутренних органов.



Ключевые слова: Группе исследователей из Кембриджского университета удалось впервые в истории создать искусственный эмбрион мыши. Ученые рассчитывают, что результаты их работы помогут изучить механизмы раннего эмбрионального развития и некоторые причины самопроизвольного прерывания беременности, пишет New Scientist . Отчет о проделанной работе был опубликован в журнале Science В рамках эксперимента исследователи соединили на трехмерном каркасе эмбриональные стволовые клетки и экстраэмбриональные трофобластные стволовые клетки, которые обычно вырабатываются плацентой. После инкубирования в течение четырех дней оказалось, что клетки успешно развивались и сформировали структуру, схожую с настоящим эмбрионом мыши.Эксперимент британских ученых стал первой успешной попыткой создания искусственного эмбриона без использования яйцеклетки. Ученые отмечают маловероятность дальнейшего развития подобного эмбриона, так как плоду необходимо получать питательные вещества и кислород от матери. Тем не менее, авторы работы намерены продолжить эксперименты и добавить на трехмерный каркас стволовые клетки желточного мешка. По их мнению, это позволит продлить период дифференциации клеток эмбриона до момента начала формирования внутренних органов.Ключевые слова: эмбриология









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В лаборатории создан первый эмбрион из стволовых клеток Эксперимент британских ученых стал первой успешной попыткой создания искусственного эмбриона без использования яйцеклетки. В рамках работы исследователи соединили на трехмерном каркасе эмбриональные стволовые клетки и экстраэмбриональные трофобластные стволовые клетки.

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