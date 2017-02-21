Китайский препарат успешно испытан в терапии колоректального рака Китайская биофармацевтическая компания Hutchison China MediTech анонсировала убедительные результаты клинических исследований противоопухолевого препарата фруквинтиниба (fruquintinib). Разработка лекарственного средства ведется совместно с Eli Lilly, пишет



Согласно представленным данным, фруквинтиниб достиг первичных и вторичных конечных точек КИ III фазы, в котором принимали участие пациенты с колоректальным раком.



В соответствии с дизайном исследования для оценки эффективности нового лекарственного средства было отобрано 416 пациентов, не ответивших как минимум на два курса химиотерапии (включая фторпиримидин, оксалиплатин и иринотекан). Предварительные результаты КИ свидетельствуют, что новый препарат позволяет клинически значимо увеличить общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования заболевания.



В настоящее время Hutchison China MediTech готовит пакет документов для подачи регистрационной заявки в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами КНР.



Фруквинтиниб является синтетическим селективным ингибитором рецепторов VEGFR. Лекарственное средство предназначено для перорального приема один раз в сутки. В рамках клинических исследований оценивается эффективность фруквинтиниба не только в терапии колоректального рака, но и рака желудка и легких.



Ключевые слова: онкология, Клинические исследования Китайская биофармацевтическая компания Hutchison China MediTech анонсировала убедительные результаты клинических исследований противоопухолевого препарата фруквинтиниба (fruquintinib). Разработка лекарственного средства ведется совместно с Eli Lilly, пишет The Pharma Letter Согласно представленным данным, фруквинтиниб достиг первичных и вторичных конечных точек КИ III фазы, в котором принимали участие пациенты с колоректальным раком.В соответствии с дизайном исследования для оценки эффективности нового лекарственного средства было отобрано 416 пациентов, не ответивших как минимум на два курса химиотерапии (включая фторпиримидин, оксалиплатин и иринотекан). Предварительные результаты КИ свидетельствуют, что новый препарат позволяет клинически значимо увеличить общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования заболевания.В настоящее время Hutchison China MediTech готовит пакет документов для подачи регистрационной заявки в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами КНР.Фруквинтиниб является синтетическим селективным ингибитором рецепторов VEGFR. Лекарственное средство предназначено для перорального приема один раз в сутки. В рамках клинических исследований оценивается эффективность фруквинтиниба не только в терапии колоректального рака, но и рака желудка и легких.Ключевые слова: Hutchison China MediTech









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Китайский препарат успешно испытан в терапии колоректального рака Hutchison China MediTech представила убедительные предварительные результаты клинических исследований фруквинтиниба – синтетического селективного ингибитора рецепторов VEGFR.

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