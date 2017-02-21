Китайский препарат успешно испытан в терапии колоректального рака

06.03.2017 13:16
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
06.03.2017 13:16
Китайский препарат успешно испытан в терапии колоректального ракаКитайская биофармацевтическая компания Hutchison China MediTech анонсировала убедительные результаты клинических исследований противоопухолевого препарата фруквинтиниба (fruquintinib). Разработка лекарственного средства ведется совместно с Eli Lilly, пишет The Pharma Letter.
Согласно представленным данным, фруквинтиниб достиг первичных и вторичных конечных точек КИ III фазы, в котором принимали участие пациенты с колоректальным раком.
В соответствии с дизайном исследования для оценки эффективности нового лекарственного средства было отобрано 416 пациентов, не ответивших как минимум на два курса химиотерапии (включая фторпиримидин, оксалиплатин и иринотекан). Предварительные результаты КИ свидетельствуют, что новый препарат позволяет клинически значимо увеличить общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования заболевания.
В настоящее время Hutchison China MediTech готовит пакет документов для подачи регистрационной заявки в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами КНР.
Фруквинтиниб является синтетическим селективным ингибитором рецепторов VEGFR. Лекарственное средство предназначено для перорального приема один раз в сутки. В рамках клинических исследований оценивается эффективность фруквинтиниба не только в терапии колоректального рака, но и рака желудка и легких.
Ключевые слова: Hutchison China MediTech, онкология, Клинические исследования
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.