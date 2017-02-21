BIOCAD зарегистрировала в РФ биоаналог интерферона бета-1а Минздрав РФ выдал свидетельство о регистрации российского биоаналога интерферона бета-1а биотехнологической компании BIOCAD. В продажу лекарственное средство, в разработку которого было вложено более 500 млн рублей, поступит в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе BIOCAD, поступившем в распоряжение Remedium.



Биоаналог интерферона бета-1а предназначен для лечения рассеянного склероза. На сегодняшний день это первый и единственный зарегистрированный биоаналог интерферона бета-1a, полностью производимый на территории России.



В настоящее время интерферон бета-1а закупается государством в рамках программы «7 высокозатратных нозологий». В 2015 и 2016 гг государство тратило на закупку препарата порядка 3 млрд рублей ежегодно. В BIOCAD подчеркивают, что стоимость российского препарата будет значительно ниже цены зарубежных аналогов.



Испытания препарата проходили в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) по клиническим исследованиям биоаналогов интерферонов-бета. Клиническое исследование I фазы показало отсутствие различий в показателях фармакокинетики и фармакодинамики биоаналога и оригинального препарата, а по итогам III фазы была доказана эквивалентность их эффективности и безопасности.



Ключевые слова: биоаналоги, рассеянный склероз Минздрав РФ выдал свидетельство о регистрации российского биоаналога интерферона бета-1а биотехнологической компании BIOCAD. В продажу лекарственное средство, в разработку которого было вложено более 500 млн рублей, поступит в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе BIOCAD, поступившем в распоряжение Remedium.Биоаналог интерферона бета-1а предназначен для лечения рассеянного склероза. На сегодняшний день это первый и единственный зарегистрированный биоаналог интерферона бета-1a, полностью производимый на территории России.В настоящее время интерферон бета-1а закупается государством в рамках программы «7 высокозатратных нозологий». В 2015 и 2016 гг государство тратило на закупку препарата порядка 3 млрд рублей ежегодно. В BIOCAD подчеркивают, что стоимость российского препарата будет значительно ниже цены зарубежных аналогов.Испытания препарата проходили в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) по клиническим исследованиям биоаналогов интерферонов-бета. Клиническое исследование I фазы показало отсутствие различий в показателях фармакокинетики и фармакодинамики биоаналога и оригинального препарата, а по итогам III фазы была доказана эквивалентность их эффективности и безопасности.Ключевые слова: BIOCAD









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BIOCAD зарегистрировала в РФ биоаналог интерферона бета-1а Минздрав РФ зарегистрировал российский биоаналог интерферона бета-1а разработки компании BIOCAD. Биоаналог интерферона бета-1а предназначен для лечения рассеянного склероза, планируется, что продажи нового ЛС будут запущены уже в 2017 году.

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