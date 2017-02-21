BIOCAD зарегистрировала в РФ биоаналог интерферона бета-1а

06.03.2017 11:14
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
06.03.2017 11:14
BIOCAD зарегистрировала в РФ биоаналог интерферона бета-1аМинздрав РФ выдал свидетельство о регистрации российского биоаналога интерферона бета-1а биотехнологической компании BIOCAD. В продажу лекарственное средство, в разработку которого было вложено более 500 млн рублей, поступит в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе BIOCAD, поступившем в распоряжение Remedium.
Биоаналог интерферона бета-1а предназначен для лечения рассеянного склероза. На сегодняшний день это первый и единственный зарегистрированный биоаналог интерферона бета-1a, полностью производимый на территории России.
В настоящее время интерферон бета-1а закупается государством в рамках программы «7 высокозатратных нозологий». В 2015 и 2016 гг государство тратило на закупку препарата порядка 3 млрд рублей ежегодно. В BIOCAD подчеркивают, что стоимость российского препарата будет значительно ниже цены зарубежных аналогов.
Испытания препарата проходили в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) по клиническим исследованиям биоаналогов интерферонов-бета. Клиническое исследование I фазы показало отсутствие различий в показателях фармакокинетики и фармакодинамики биоаналога и оригинального препарата, а по итогам III фазы была доказана эквивалентность их эффективности и безопасности.
Ключевые слова: BIOCAD, биоаналоги, рассеянный склероз
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.