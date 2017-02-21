Испытан новый эффективный препарат против атопического дерматита В журнале



В 12-недельных клинических исследованиях приняли участие 264 взрослых пациента, не ответивших на терапию стандартную терапию топическими препаратами. В зависимости от группы участникам каждые четыре недели вводили немолизумаб (0,1 мг, 0,5 мг или 2 мг/кг) или плацебо. Оценка интенсивности зуда проводилась по визуально-аналоговой шкале, также измерялась пораженная площадь поверхности тела.



Наилучшие показатели эффективности и безопасности были отмечены в группе пациентов, получавших по 0,5 мг лекарственного средство. Среди них среднее снижение интенсивности зуда составило 60%, тогда как в группе плацебо оно равнялось 21%. Также в этой группе было зафиксировано сокращение площади пораженных участков на 42% (в плацебо-группе – на 27%).



Немолизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-31. Известно, что IL-31 вовлечен механизм развития дерматита, зудящих поражений кожи, аллергии и гиперчувствительности дыхательных путей.





Ключевые слова: В журнале New England Journal of Medicine были опубликованы убедительные результаты клинических исследований II фазы экспериментального препарата для лечения атопического дерматита средней и тяжелой формы. Лекарственное средство немолизумаб (nemolizumab) показало свою эффективность против зуда, часто сопровождающего кожные проявления заболевания.В 12-недельных клинических исследованиях приняли участие 264 взрослых пациента, не ответивших на терапию стандартную терапию топическими препаратами. В зависимости от группы участникам каждые четыре недели вводили немолизумаб (0,1 мг, 0,5 мг или 2 мг/кг) или плацебо. Оценка интенсивности зуда проводилась по визуально-аналоговой шкале, также измерялась пораженная площадь поверхности тела.Наилучшие показатели эффективности и безопасности были отмечены в группе пациентов, получавших по 0,5 мг лекарственного средство. Среди них среднее снижение интенсивности зуда составило 60%, тогда как в группе плацебо оно равнялось 21%. Также в этой группе было зафиксировано сокращение площади пораженных участков на 42% (в плацебо-группе – на 27%).Немолизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-31. Известно, что IL-31 вовлечен механизм развития дерматита, зудящих поражений кожи, аллергии и гиперчувствительности дыхательных путей.Ключевые слова: атопический дерматит









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Испытан новый эффективный препарат против атопического дерматита В 12-недельных клинических исследованиях экспериментальный немолизумаб показал эффективность в сокращении интенсивности зуда и площади пораженных участков тела у взрослых пациентов, не ответивших на стандартную терапию топическими препаратами.

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