FDA зарегистрировала первую сублингвальную иммунотерапию аллергии на домашнего клеща

Теперь в ЕАЭС будут выделять гибридные препараты, а не только дженерики и оригинальные средства. Упрощенные подходы к регистрации будут применяться по отношению к так называемым well-known drugs, гомеопатии и лекарственному растительному сырью. В целом, в связи с рядом нововведений, многих производителей может ожидать необходимость переоформления досье препаратов.