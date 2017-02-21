FDA зарегистрировала первую сублингвальную иммунотерапию аллергии на домашнего клеща

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Главная / Новости медицины и фармации
03.03.2017 15:57
FDA зарегистрировала первую сублингвальную иммунотерапию аллергии на домашнего клещаАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила первый сублингвальный препарат для иммунотерапии риноконъюнктивита у пациентов с сенсибилизацией к аллергенам пылевого клеща. Лекарственное средство компании MSD, зарегистрированное под торговым наименованием Одакта (Odactra), разрешено для применения у взрослых пациентов в возрасте 18-65 лет.
Оценка безопасности и эффективности сублингвальной монотерапии аллергоидами (модифицированными аллергенами) проводилась при участии 2,5 тыс. пациентов. Согласно собранным данным, использование Одакты приводит к 16-18% снижению выраженности симптомов сенсибилизации и потребности в применении дополнительных препаратов для лечения аллергии. Сравнение проводилось с группой пациентов, получавших плацебо.
Первая таблетка для рассасывания должна приниматься под наблюдением врача, последующие дозы пациент может принимать дома самостоятельно, отмечают специалисты FDA. Продолжительность терапии может составлять 8-14 недель при ежедневном приеме лекарственного препарата.
Ключевые слова: FDA, аллергические заболевания
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