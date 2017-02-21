США и ЕС заключили соглашение о взаимном признании результатов инспекций фармзаводов США и Евросоюз путем обмена нотами заключили соглашение о взаимном признании результатов инспекций фармацевтических предприятий. Соответствующие поправки были внесены в Соглашение о взаимном признание, подписанное в 1998 году,



Достигнутая договоренность стала результатов трехлетних переговоров между FDA и Агентством по лекарственным препаратам ЕС (EMA). В 2012 году конгресс одобрил законодательный акт, дающий FDA право заключать соглашения о взаимном признания результатов контрольных проверок фармацевтических заводов. Переговоры с EMA велись с 2012 года.



Данный шаг позволит регуляторным органом использовать проверок фармпредприятий на соответствие требованиям GMP и избежать дублирования инспекций.



Ключевые слова: EMA США и Евросоюз путем обмена нотами заключили соглашение о взаимном признании результатов инспекций фармацевтических предприятий. Соответствующие поправки были внесены в Соглашение о взаимном признание, подписанное в 1998 году, сообщается на сайте Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).Достигнутая договоренность стала результатов трехлетних переговоров между FDA и Агентством по лекарственным препаратам ЕС (EMA). В 2012 году конгресс одобрил законодательный акт, дающий FDA право заключать соглашения о взаимном признания результатов контрольных проверок фармацевтических заводов. Переговоры с EMA велись с 2012 года.Данный шаг позволит регуляторным органом использовать проверок фармпредприятий на соответствие требованиям GMP и избежать дублирования инспекций.Ключевые слова: FDA









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США и ЕС заключили соглашение о взаимном признании результатов инспекций фармзаводов Результатом трехлетних переговоров между FDA и EMA стало подписание соглашения о признании сторонами результаты контрольных проверок фармпредприятий на соответствие требованиям GMP.

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