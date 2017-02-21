Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

15.02.2017

"СТ-Профи" - Провизор, фармацевт в аптечный пункт

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

03.03.2017 12:42

Минздрав разработал правила оценки качества биомедицинской продукции

Министерство здравоохранения представило на общественное обсуждение ряд нормативных правовых актов, касающихся использования биомедицинских клеточных продуктов.

Проектами приказов утверждаются правила проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта. Согласно порядку, на предприятие выезжает экспертная комиссия которая, используя оборудование, материалы и реактивы производителя, устанавливает качество производимого клеточного продукта.

Также определяются способы приостановления применения БМК в случае, если они предоставляют угрозу жизни и здоровью человека. Данное решение принимается Росздравнадзором и публикуется на их официальном сайте в течение одного рабочего дня с момента его принятия.

Ключевые слова: Минздрав, биомедицинские технологии


Последние новости

03.03.2017 12:42

Минздрав разработал правила оценки качества биомедицинской продукции

Проектами приказов утверждаются правила проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта. Также определяются способы приостановления применения БМК в случае, если они предоставляют угрозу жизни и здоровью человека.

03.03.2017 11:32

Правительство не станет продавать аптечные настойки по рецепту

Правительство РФ отказалось от намерения ввести рецептурный отпуск для спиртосодержащих лекарственных препаратов из-за возможного увеличения финансовой нагрузки на страховые компании и медицинские учреждения.

02.03.2017 17:48

В рамках ЕАЭС будут введены новые правила наименования лекарственных форм

Теперь в ЕАЭС будут выделять гибридные препараты, а не только дженерики и оригинальные средства. Упрощенные подходы к регистрации будут применяться по отношению к так называемым well-known drugs, гомеопатии и лекарственному растительному сырью. В целом, в связи с рядом нововведений, многих производителей может ожидать необходимость переоформления досье препаратов.

02.03.2017 17:40

Противовирусная терапия гриппа во время беременности безопасна для плода

Прием беременными женщинами противовирусных препаратов из класса ингибиторов нейраминидазы в целях профилактики и лечения гриппа не представляет угрозы для здоровья плода.

02.03.2017 15:32

Juno Therapeutics прекратила исследования JCAR015 из-за смерти пациентов

В заявлении Juno Therapeutics говорится, что расследование причин смерти пациентов выявило целый ряд факторов, повышающих риски развития серьезных токсических реакций, в том числе данные факторы были связаны с препаратом.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks