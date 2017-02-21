Минздрав разработал правила оценки качества биомедицинской продукции

03.03.2017 12:42
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
03.03.2017 12:42
Минздрав разработал правила оценки качества биомедицинской продукцииМинистерство здравоохранения представило на общественное обсуждение ряд нормативных правовых актов, касающихся использования биомедицинских клеточных продуктов.
Проектами приказов утверждаются правила проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта. Согласно порядку, на предприятие выезжает экспертная комиссия которая, используя оборудование, материалы и реактивы производителя, устанавливает качество производимого клеточного продукта.
Также определяются способы приостановления применения БМК в случае, если они предоставляют угрозу жизни и здоровью человека. Данное решение принимается Росздравнадзором и публикуется на их официальном сайте в течение одного рабочего дня с момента его принятия.
Ключевые слова: Минздрав, биомедицинские технологии
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.