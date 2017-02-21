Правительство не станет продавать аптечные настойки по рецепту В правительстве РФ решили не вводить рецептурный отпуск для спиртосодержащих лекарственных препаратов, сообщили



«Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на боярышник нецелесообразно», - отметила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова.



По словам представителя Александра Хлопонина, доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. Там решили, что ограничение объема тары и количества флаконов спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их нецелевое употребление. При этом не возникнет проблем с покупкой препаратов у тех, кто использует лекарство по назначению, отметила Наталья Платонова.



Дискуссия



Ключевые слова: В правительстве РФ решили не вводить рецептурный отпуск для спиртосодержащих лекарственных препаратов, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Представитель Хлопонина рассказала, что введение рецептурного отпуска могло привести к увеличению финансовой нагрузки на страховые компании и медицинские учреждения.«Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на боярышник нецелесообразно», - отметила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова.По словам представителя Александра Хлопонина, доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. Там решили, что ограничение объема тары и количества флаконов спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их нецелевое употребление. При этом не возникнет проблем с покупкой препаратов у тех, кто использует лекарство по назначению, отметила Наталья Платонова.Дискуссия о возможном введении рецептов на спиртовые настойки возникла после отравления суррогатным алкоголем (настойки боярышника, предназначенной для принятия ванн) в Иркутской области. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в жидкости, из них скончались 73 человека, 1 пострадавший остается в реанимации.Ключевые слова: спиртосодержащие настойки









Последние новости



Минздрав разработал правила оценки качества биомедицинской продукции Проектами приказов утверждаются правила проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта. Также определяются способы приостановления применения БМК в случае, если они предоставляют угрозу жизни и здоровью человека.

Правительство не станет продавать аптечные настойки по рецепту Правительство РФ отказалось от намерения ввести рецептурный отпуск для спиртосодержащих лекарственных препаратов из-за возможного увеличения финансовой нагрузки на страховые компании и медицинские учреждения.

В рамках ЕАЭС будут введены новые правила наименования лекарственных форм Теперь в ЕАЭС будут выделять гибридные препараты, а не только дженерики и оригинальные средства. Упрощенные подходы к регистрации будут применяться по отношению к так называемым well-known drugs, гомеопатии и лекарственному растительному сырью. В целом, в связи с рядом нововведений, многих производителей может ожидать необходимость переоформления досье препаратов.

Противовирусная терапия гриппа во время беременности безопасна для плода Прием беременными женщинами противовирусных препаратов из класса ингибиторов нейраминидазы в целях профилактики и лечения гриппа не представляет угрозы для здоровья плода.