Правительство не станет продавать аптечные настойки по рецепту

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Главная / Новости медицины и фармации
03.03.2017 11:32
Правительство не станет продавать аптечные настойки по рецептуВ правительстве РФ решили не вводить рецептурный отпуск для спиртосодержащих лекарственных препаратов, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Представитель Хлопонина рассказала, что введение рецептурного отпуска могло привести к увеличению финансовой нагрузки на страховые компании и медицинские учреждения.
«Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на боярышник нецелесообразно», - отметила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова.
По словам представителя Александра Хлопонина, доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. Там решили, что ограничение объема тары и количества флаконов спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их нецелевое употребление. При этом не возникнет проблем с покупкой препаратов у тех, кто использует лекарство по назначению, отметила Наталья Платонова.
Дискуссия о возможном введении рецептов на спиртовые настойки возникла после отравления суррогатным алкоголем (настойки боярышника, предназначенной для принятия ванн) в Иркутской области. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в жидкости, из них скончались 73 человека, 1 пострадавший остается в реанимации.
Ключевые слова: спиртосодержащие настойки
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