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 Главная / Новости медицины и фармации

02.03.2017 17:40

Противовирусная терапия гриппа во время беременности безопасна для плода

Прием беременными женщинами противовирусных препаратов из класса ингибиторов нейраминидазы в целях профилактики и лечения гриппа не представляет угрозы для здоровья плода. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в BMJ.

В рамках своей работы ученые изучили информацию о примерно 6 тыс. беременных женщинах, которым были назначены противовирусные препараты для лечения гриппа (осельтамивир или занамивир). Сравнение проводилось с данными почти 700 тыс. женщин, вошедших в контрольную группу. В исследование не были включены пациентки, принимавшие указанные ЛС раньше 22 недели беременности.

Анализ данных показал, что частота осложнений новорожденных детей не повышается при использовании беременными противовирусных ЛС. Оценка проводилась по нескольким показателям: низкая масса тела, преждевременные роды, мертворождение и врожденные дефекты развития.

В настоящее время органы здравоохранения США и Европы рекомендуют заболевшим гриппом беременным женщинам принимать соответствующие противовирусные препараты, пишет WebMD. Профилактический прием осельтамивира или занамивира также рекомендован беременным, контактировавшим с больными гриппом. Однако до настоящего времени было недостаточно данных о влияния ингибиторов нейраминидазы на развитие плода.

Ключевые слова: беременность, грипп


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