Juno Therapeutics прекратила исследования JCAR015 из-за смерти пациентов Компания Juno Therapeutics приняла стратегическое решение о прекращении клинических исследований инновационной противоопухолевой терапии JCAR015. Причиной завершения испытаний стала смерть пяти участников КИ, сообщает



Экспериментальный препарат JCAR015 создан на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) и предназначен для лечения релапсирующего острого лимфобластного лейкоза. Регуляторные органы дважды



В заявлении Juno Therapeutics говорится, что расследование причин смерти пациентов выявило целый ряд факторов, повышающих риски развития серьезных токсических реакций, в том числе данные факторы были связаны с препаратом. Ранние испытания JCAR015 показали, что технология CAR-T помогает победить лейкемию и лимфому у 40-90% пациентов, не ответивших на стандартные методы лечения.



Теперь Juno Therapeutics намерена направить ресурсы на разработку других экспериментальных методов терапии релапсирующего острого лимфобластного лейкоза.



Ключевые слова: CAR-T Компания Juno Therapeutics приняла стратегическое решение о прекращении клинических исследований инновационной противоопухолевой терапии JCAR015. Причиной завершения испытаний стала смерть пяти участников КИ, сообщает Reuters Экспериментальный препарат JCAR015 создан на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) и предназначен для лечения релапсирующего острого лимфобластного лейкоза. Регуляторные органы дважды приостанавливали его испытания из-за появления у пациентов признаков тяжелой нейротоксичного и смерти пяти участников КИ от отека головного мозга.В заявлении Juno Therapeutics говорится, что расследование причин смерти пациентов выявило целый ряд факторов, повышающих риски развития серьезных токсических реакций, в том числе данные факторы были связаны с препаратом. Ранние испытания JCAR015 показали, что технология CAR-T помогает победить лейкемию и лимфому у 40-90% пациентов, не ответивших на стандартные методы лечения.Теперь Juno Therapeutics намерена направить ресурсы на разработку других экспериментальных методов терапии релапсирующего острого лимфобластного лейкоза.Ключевые слова: Juno Therapeutics









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