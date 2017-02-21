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 Главная / Новости медицины и фармации

02.03.2017 13:59

Минздраву поручено внести всех нуждающихся в обезболивании пациентов в единый регистр

Вице-премьер Ольга Голодец поручила министерству здравоохранения создать регистров пациентов, нуждающихся в наркотических и психотропных обезболивающих препаратах, чтобы больные могли своевременно получить необходимую помощь, информирует РИА Новости.

Новый регистр, в который также внесут пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, заработает с 1 января 2018 года.

Кроме того, в министерстве займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.

Вице-премьер отметила, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46% до 66870 человек.

Растет и фактическое потребление неинвазивных наркотических анальгетиков. В 2016 году оно составило почти 170 000 упаковок, что на 45% больше, чем в 2015 году.

Ключевые слова: Ольга Голодец, обезболивающие препараты


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