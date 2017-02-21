Минздраву поручено внести всех нуждающихся в обезболивании пациентов в единый регистр

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Главная / Новости медицины и фармации
02.03.2017 13:59
Минздраву поручено внести всех нуждающихся в обезболивании пациентов в единый регистрВице-премьер Ольга Голодец поручила министерству здравоохранения создать регистров пациентов, нуждающихся в наркотических и психотропных обезболивающих препаратах, чтобы больные могли своевременно получить необходимую помощь, информирует РИА Новости.
Новый регистр, в который также внесут пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, заработает с 1 января 2018 года.
Кроме того, в министерстве займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.
Вице-премьер отметила, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46% до 66870 человек.
Растет и фактическое потребление неинвазивных наркотических анальгетиков. В 2016 году оно составило почти 170 000 упаковок, что на 45% больше, чем в 2015 году.
Ключевые слова: Ольга Голодец, обезболивающие препараты
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