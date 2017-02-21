Минздраву поручено внести всех нуждающихся в обезболивании пациентов в единый регистр Вице-премьер Ольга Голодец поручила министерству здравоохранения создать регистров пациентов, нуждающихся в наркотических и психотропных обезболивающих препаратах, чтобы больные могли своевременно получить необходимую помощь, информирует



Новый регистр, в который также внесут пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, заработает с 1 января 2018 года.



Кроме того, в министерстве займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.



Вице-премьер отметила, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46% до 66870 человек.



Растет и фактическое потребление неинвазивных наркотических анальгетиков. В 2016 году оно составило почти 170 000 упаковок, что на 45% больше, чем в 2015 году.



Ключевые слова: обезболивающие препараты Вице-премьер Ольга Голодец поручила министерству здравоохранения создать регистров пациентов, нуждающихся в наркотических и психотропных обезболивающих препаратах, чтобы больные могли своевременно получить необходимую помощь, информирует РИА Новости Новый регистр, в который также внесут пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, заработает с 1 января 2018 года.Кроме того, в министерстве займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.Вице-премьер отметила, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46% до 66870 человек.Растет и фактическое потребление неинвазивных наркотических анальгетиков. В 2016 году оно составило почти 170 000 упаковок, что на 45% больше, чем в 2015 году.Ключевые слова: Ольга Голодец









Последние новости



Минздраву поручено внести всех нуждающихся в обезболивании пациентов в единый регистр Новый регистр пациентов, нуждающихся в наркотических и психотропных обезболивающих препаратах, в который также внесут больных, которым необходима паллиативная помощь, заработает с 1 января 2018 года.

AstraZeneca зарегистрировала в США комбинацию саксаглиптина и дапаглифлозина FDA одобрила применение ЛС среди пациентов, у которых не достигается удовлетворительный контроль на одном дапаглифлозине или комбинации дапаглифлозина и саксаглиптина.

Эксперты сомневаются в реальности достижения целевых показателей Минздрава по снижению общей смертности Согласно принятым Минздравом обязательствам, к 2025 году показатели общей смертности должны снизиться на 25%, однако, по расчетам специалистов, их снижение возможно только на 10%.

Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомы Согласно предварительным данным КИ, представленным Kite Pharma, частота объективного ответа на терапию после однократного введения экспериментального KTE-C19 составила 82%.