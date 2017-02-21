AstraZeneca зарегистрировала в США комбинацию саксаглиптина и дапаглифлозина Компания AstraZeneca



Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение ЛС среди пациентов, у которых не достигается удовлетворительный контроль на одном дапаглифлозине (10 мг) или комбинации дапаглифлозина и саксаглиптина. В состав Qtern входит дипаглифлозин (10 мг) и саксаглиптин (5 мг). Лекарственное средство предназначено для применения один раз в сутки.



В Европе данный лекарственный препарат



Ключевые слова: США, диабет 2 типа Компания AstraZeneca добилась регистрации на территории США комбинированного препарата Qtern для улучшения гликемического контроля у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение ЛС среди пациентов, у которых не достигается удовлетворительный контроль на одном дапаглифлозине (10 мг) или комбинации дапаглифлозина и саксаглиптина. В состав Qtern входит дипаглифлозин (10 мг) и саксаглиптин (5 мг). Лекарственное средство предназначено для применения один раз в сутки.В Европе данный лекарственный препарат был зарегистрирован в июле 2016 года . Элизабет Бьорк, вице-президент, глава подразделения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний международного отдела разработки лекарственных препаратов компании AstraZeneca заявила: «Почти половина всех людей с сахарным диабетом 2 типа не могут достичь целевых показателей, и поэтому у них сохраняется повышенный риск развития осложнений. Qtern – первый в своем классе комбинированный препарат, зарегистрированный в Европе; это новая возможность достичь цели путем значительного снижения уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)».Ключевые слова: AstraZeneca









Последние новости



Минздраву поручено внести всех нуждающихся в обезболивании пациентов в единый регистр Новый регистр пациентов, нуждающихся в наркотических и психотропных обезболивающих препаратах, в который также внесут больных, которым необходима паллиативная помощь, заработает с 1 января 2018 года.

AstraZeneca зарегистрировала в США комбинацию саксаглиптина и дапаглифлозина FDA одобрила применение ЛС среди пациентов, у которых не достигается удовлетворительный контроль на одном дапаглифлозине или комбинации дапаглифлозина и саксаглиптина.

Эксперты сомневаются в реальности достижения целевых показателей Минздрава по снижению общей смертности Согласно принятым Минздравом обязательствам, к 2025 году показатели общей смертности должны снизиться на 25%, однако, по расчетам специалистов, их снижение возможно только на 10%.

Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомы Согласно предварительным данным КИ, представленным Kite Pharma, частота объективного ответа на терапию после однократного введения экспериментального KTE-C19 составила 82%.