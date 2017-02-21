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 Главная / Новости медицины и фармации

02.03.2017 11:45

Эксперты сомневаются в реальности достижения целевых показателей Минздрава по снижению общей смертности

Минздрав РФ должен к 2025 году добиться снижения показателей общей смертности на 25%, при этом в настоящий момент, по расчетам специалистов, снижение общей смертности удастся только на 10%. Об этом сообщил директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Сергей Бойцов, пишет АГН «Москва».

С учетом потенциальных возможностей реально возможно снижение суммарного сердечно-сосудистого риска у мужчин на 17%, а у женщин на 13%, в среднем – на 15%, говорит директор ФГБУ.

«Снижение суммарного риска по сердечно-сосудистым факторам, это снижение общей смертности на 10%, а мы должны добиться к 2025 г. минус 25% по нашим обязательствам», - заявил Сергей Бойцов.

Он добавил, что на результат могут повлиять повышение эффективного лечения и интенсификации мер, направленных на снижение распространенности факторов риска.

Ключевые слова: Минздрав


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