Эксперты сомневаются в реальности достижения целевых показателей Минздрава по снижению общей смертности

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Главная / Новости медицины и фармации
02.03.2017 11:45
Эксперты сомневаются в реальности достижения целевых показателей Минздрава по снижению общей смертностиМинздрав РФ должен к 2025 году добиться снижения показателей общей смертности на 25%, при этом в настоящий момент, по расчетам специалистов, снижение общей смертности удастся только на 10%. Об этом сообщил директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Сергей Бойцов, пишет АГН «Москва».
С учетом потенциальных возможностей реально возможно снижение суммарного сердечно-сосудистого риска у мужчин на 17%, а у женщин на 13%, в среднем – на 15%, говорит директор ФГБУ.
«Снижение суммарного риска по сердечно-сосудистым факторам, это снижение общей смертности на 10%, а мы должны добиться к 2025 г. минус 25% по нашим обязательствам», - заявил Сергей Бойцов.
Он добавил, что на результат могут повлиять повышение эффективного лечения и интенсификации мер, направленных на снижение распространенности факторов риска.
Ключевые слова: Минздрав
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