Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомы Экспериментальный иммунотерапевтический препарат, созданный



Согласно предварительным данным КИ, частота объективного ответа на терапию после однократного введения KTE-C19 составила 82%. Испытания препарата проводились при участии 101 пациента.



Авторы исследования сообщают, что среднюю общую выживаемость пока оценить не удалось (среднее время наблюдения за пациентами составило 8,7 месяца). Стоит учитывать, что в аналогичных группах больных, не проходивших экспериментальную терапию, средняя выживаемость составляет 6,6 месяца.



Компания планирует уже в этом году подать регистрационное досье на KTE-C19 в европейские регуляторные органы. Летом 2016 года KTE-C19 был



Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.



Ключевые слова: CAR-T Экспериментальный иммунотерапевтический препарат, созданный Kite Pharma на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) оказался высокоэффективным средством для лечения агрессивной неходжкинской лимфомы.Согласно предварительным данным КИ, частота объективного ответа на терапию после однократного введения KTE-C19 составила 82%. Испытания препарата проводились при участии 101 пациента.Авторы исследования сообщают, что среднюю общую выживаемость пока оценить не удалось (среднее время наблюдения за пациентами составило 8,7 месяца). Стоит учитывать, что в аналогичных группах больных, не проходивших экспериментальную терапию, средняя выживаемость составляет 6,6 месяца.Компания планирует уже в этом году подать регистрационное досье на KTE-C19 в европейские регуляторные органы. Летом 2016 года KTE-C19 был включен в программу ускоренной регистрации лекарственных средств Европейского агентства по лекарственным средствам.Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.Ключевые слова: Kite Pharma









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Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомы Согласно предварительным данным КИ, представленным Kite Pharma, частота объективного ответа на терапию после однократного введения экспериментального KTE-C19 составила 82%.

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