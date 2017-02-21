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 Главная / Новости медицины и фармации

01.03.2017 18:00

Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомы

Экспериментальный иммунотерапевтический препарат, созданный Kite Pharma на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) оказался высокоэффективным средством для лечения агрессивной неходжкинской лимфомы.

Согласно предварительным данным КИ, частота объективного ответа на терапию после однократного введения KTE-C19 составила 82%. Испытания препарата проводились при участии 101 пациента.

Авторы исследования сообщают, что среднюю общую выживаемость пока оценить не удалось (среднее время наблюдения за пациентами составило 8,7 месяца). Стоит учитывать, что в аналогичных группах больных, не проходивших экспериментальную терапию, средняя выживаемость составляет 6,6 месяца.

Компания планирует уже в этом году подать регистрационное досье на KTE-C19 в европейские регуляторные органы. Летом 2016 года KTE-C19 был включен в программу ускоренной регистрации лекарственных средств Европейского агентства по лекарственным средствам.

Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.

Ключевые слова: Kite Pharma, CAR-T


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