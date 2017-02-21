Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомы

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Главная / Новости медицины и фармации
01.03.2017 18:00
Kite Pharma успешно испытала иммунотерапию CAR-T в лечении неходжкинской лимфомыЭкспериментальный иммунотерапевтический препарат, созданный Kite Pharma на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) оказался высокоэффективным средством для лечения агрессивной неходжкинской лимфомы.
Согласно предварительным данным КИ, частота объективного ответа на терапию после однократного введения KTE-C19 составила 82%. Испытания препарата проводились при участии 101 пациента.
Авторы исследования сообщают, что среднюю общую выживаемость пока оценить не удалось (среднее время наблюдения за пациентами составило 8,7 месяца). Стоит учитывать, что в аналогичных группах больных, не проходивших экспериментальную терапию, средняя выживаемость составляет 6,6 месяца.
Компания планирует уже в этом году подать регистрационное досье на KTE-C19 в европейские регуляторные органы. Летом 2016 года KTE-C19 был включен в программу ускоренной регистрации лекарственных средств Европейского агентства по лекарственным средствам.
Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.
Ключевые слова: Kite Pharma, CAR-T
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