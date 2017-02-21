Прекращены КИ еще одного лекарства от болезни Альцгеймера

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Главная / Новости медицины и фармации
01.03.2017 16:28
Прекращены КИ еще одного лекарства от болезни АльцгеймераКомпании Accera пришлось прекратить клинические исследования своего экспериментального лекарственного препарата против болезни Альцгеймера из-за недостатка доказательств его эффективности, сообщает Reuters.
В компании сообщили, что в рамках КИ III фазы не были получены данные, свидетельствующие о превосходстве AC-1204 над плацебо в сокращении выраженности симптомов у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести.
После получения убедительных результатов клинических исследований II фазы специалисты Accera внесли небольшие изменения в формулу AC-1204, что привело к снижению боиактивности лекарственного препарата. Сейчас компания намерена скорректировать формулу ЛС и подготовиться к следующим КИ.
Две недели назад MSD также рассказала о провале клинических исследований верубицестата, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера из-за отсутствия доказательств его эффективности. По решению компании будут прекращены клинические исследования, проходящие по протоколу 017 (EPOCH) при участии пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести, испытания по протоколу 019 (APECS) с привлечением пациентов с продромальной формой болезни Альцгеймера будут продолжены. Результаты APECS ожидаются в феврале 2019 года.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, Accera
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