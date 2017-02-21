Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

15.02.2017

"СТ-Профи" - Провизор, фармацевт в аптечный пункт

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

01.03.2017 16:28

Прекращены КИ еще одного лекарства от болезни Альцгеймера

Компании Accera пришлось прекратить клинические исследования своего экспериментального лекарственного препарата против болезни Альцгеймера из-за недостатка доказательств его эффективности, сообщает Reuters.

В компании сообщили, что в рамках КИ III фазы не были получены данные, свидетельствующие о превосходстве AC-1204 над плацебо в сокращении выраженности симптомов у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести.

После получения убедительных результатов клинических исследований II фазы специалисты Accera внесли небольшие изменения в формулу AC-1204, что привело к снижению боиактивности лекарственного препарата. Сейчас компания намерена скорректировать формулу ЛС и подготовиться к следующим КИ.

Две недели назад MSD также рассказала о провале клинических исследований верубицестата, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера из-за отсутствия доказательств его эффективности. По решению компании будут прекращены клинические исследования, проходящие по протоколу 017 (EPOCH) при участии пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести, испытания по протоколу 019 (APECS) с привлечением пациентов с продромальной формой болезни Альцгеймера будут продолжены. Результаты APECS ожидаются в феврале 2019 года.

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, Accera


Последние новости

01.03.2017 16:28

Прекращены КИ еще одного лекарства от болезни Альцгеймера

Accera завершила исследования III фазы экспериментального препарата AC-1204, так как не удалось доказать его превосходство над плацебо в сокращении выраженности нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести.

01.03.2017 14:12

В США одобрен препарат для лечения диареи при карциноидном синдроме

FDA зарегистрировала телотристат этил. Лекарственное средство в клинических исследованиях доказало свою эффективность при применении в комбинации с аналогами сомастатина.

01.03.2017 13:17

Минздрав ответил на обвинения ФАС

В Минздраве заявили, что приказ министерства, ставший поводом для возбуждения ФАС административного дела, был принят в строгом соответствии с действующим законодательством и зарегистрирован Минюстом России.

01.03.2017 12:06

Mitsui в начале лета закроет сделку по покупке 10% компании «Р-Фарм»

Владелец «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал, что до 31 марта 2017 году будет подписано соглашение о вхождении в капитал «Р-Фарм» компании Mitsui, а закрытие сделки ожидается в начале лета этого года.

01.03.2017 11:16

В России начали действовать требования к аптечному отпуску лекарств

Новые правила устанавливают требования к розничной торговле лекарственными препаратами с целью обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарствами и медицинскими изделиями.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks