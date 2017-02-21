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 Главная / Новости медицины и фармации

01.03.2017 13:17

Минздрав ответил на обвинения ФАС

Приказ Минздрава от 11 марта 2013 года, по поводу которого ФАС возбудила дело, был зарегистрирован Минюстом и принят в строгом соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Решение о возбуждении дела ФАС озвучило 28 февраля. Претензия ФАС заключается в том, что Минздрав не выполнил предписания об установлении требований к организации и выполнению работ для лицензирования медицинской деятельности, пишет REGNUM.

В приказе, о котором сообщал Минздрав, ФАС обнаружила признаки нарушения российского антимонопольного законодательства. По мнению антимонопольной службы, министерство здравоохранения поставило медицинские организации в неравное положение при получении лицензии.
В свою очередь в Минздраве заявили, что данный приказ вместе с порядками оказания медпомощи составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования.

Согласно документу услуги группируются с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания. Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов, подчеркивают в Минздраве.

Ключевые слова: ФАС, Минздрав, судебное разбирательство


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