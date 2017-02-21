Mitsui в начале лета закроет сделку по покупке 10% компании «Р-Фарм» Сделка по продаже доли «Р-Фарм» японской корпорации Mitsui будет закрыта в начале лета 2017 года, рассказал



«До 31 марта будет подписано соглашение о вхождении в капитал «Р-Фарм» компании Mitsui. Точные параметры сделки будут финализированы до конца марта. В начале лета ожидается закрытие сделки», - отметил Репик.



В декабре 2016 года



«Р-Фарм» специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Оборот компании по МСФО в 2015 г. составил 68,7 млрд рублей. Согласно данным базы «Спарк», 100% акций в АО «Р-Фарм» принадлежат Алексею Репику.



Ключевые слова: Mitsui Сделка по продаже доли «Р-Фарм» японской корпорации Mitsui будет закрыта в начале лета 2017 года, рассказал ТАСС председатель совета директоров российского фармпроизводителя Алексей Репик.«До 31 марта будет подписано соглашение о вхождении в капитал «Р-Фарм» компании Mitsui. Точные параметры сделки будут финализированы до конца марта. В начале лета ожидается закрытие сделки», - отметил Репик.В декабре 2016 года стало известно о планах Mitsui инвестировать в «Р-Фарм» 15-20 млрд йен. Японская корпорация намерена выкупить 10% акций «Р-Фарм» с возможным расширением доли до 20%. Соглашение об инвестиции будет подписано в ходе поездки президента России Владимира Путина в Японию.«Р-Фарм» специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Оборот компании по МСФО в 2015 г. составил 68,7 млрд рублей. Согласно данным базы «Спарк», 100% акций в АО «Р-Фарм» принадлежат Алексею Репику.Ключевые слова: Р-Фарм









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Mitsui в начале лета закроет сделку по покупке 10% компании «Р-Фарм» Владелец «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал, что до 31 марта 2017 году будет подписано соглашение о вхождении в капитал «Р-Фарм» компании Mitsui, а закрытие сделки ожидается в начале лета этого года.

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