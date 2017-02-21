В России начали действовать требования к аптечному отпуску лекарств В России вступают в силу утвержденные Минздравом правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, информирует



Новые правила устанавливают требования к розничной торговле лекарственными препаратами с целью обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарствами и медицинскими изделиями, заявили в Минздраве.



В приказе ведомства прописано, что аптеки должны быть обеспечены информационными системами, позволяющими выявлять поддельные, контрафактные и некачественные лекарства. Сотрудники должны предоставлять покупателям информацию по лекарствам и ценам, в том числе это касается дешевых препаратов.



«Розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает продажу, отпуск, фармацевтическое консультирование. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест», — поясняют в ведомстве.



Ключевые слова: аптека В России вступают в силу утвержденные Минздравом правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, информирует РИА Новости Новые правила устанавливают требования к розничной торговле лекарственными препаратами с целью обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарствами и медицинскими изделиями, заявили в Минздраве.В приказе ведомства прописано, что аптеки должны быть обеспечены информационными системами, позволяющими выявлять поддельные, контрафактные и некачественные лекарства. Сотрудники должны предоставлять покупателям информацию по лекарствам и ценам, в том числе это касается дешевых препаратов.«Розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает продажу, отпуск, фармацевтическое консультирование. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест», — поясняют в ведомстве.Ключевые слова: Минздрав









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