В России начали действовать требования к аптечному отпуску лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
01.03.2017 11:16
В России начали действовать требования к аптечному отпуску лекарствВ России вступают в силу утвержденные Минздравом правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, информирует РИА Новости.
Новые правила устанавливают требования к розничной торговле лекарственными препаратами с целью обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарствами и медицинскими изделиями, заявили в Минздраве.
В приказе ведомства прописано, что аптеки должны быть обеспечены информационными системами, позволяющими выявлять поддельные, контрафактные и некачественные лекарства. Сотрудники должны предоставлять покупателям информацию по лекарствам и ценам, в том числе это касается дешевых препаратов.
«Розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает продажу, отпуск, фармацевтическое консультирование. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест», — поясняют в ведомстве.
Ключевые слова: Минздрав, аптека
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