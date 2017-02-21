Международный нейрохирургический форум и образовательный курс Всемирной федерации нейрохирургических обществ
Уважаемые коллеги,
Организационный комитет приглашает вас принять участие в Международном Нейрохирургическом Форуме и Образовательном курсе Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ, который состоится 18-20 мая 2017 года в Москве.
Проведение Форума ознаменовано открытием нового нейрохирургического комплекса Национального научно-практического центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко и конгресс-центра.
Организаторы:
• Всемирная Федерация Нейрохирургических Обществ (ВФНО)
• Ассоциация нейрохирургов России
• Ассоциация хирургов-вертебрологов России
• ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
• ОО «Человек и его здоровье»
Научная программа Форума и курса WFNS посвящена важнейшим вопросам в области нейрохирургии.
Основные направления:
Нейроонкология
Цереброваскулярная патология
Спинальная патология
Нейротравма и реконструктивная нейрохирургия
Место проведения Форума: ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16)
Официальные языки Форума – английский и русский.
Публикация тезисов не предусмотрена.
По всем вопросам, связанным с регистрацией, медицинской выставкой, приглашениями, проживанием, визами, просьба обращаться в технический комитет Форума.
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