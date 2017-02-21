Международный нейрохирургический форум и образовательный курс Всемирной федерации нейрохирургических обществ

Уважаемые коллеги,



Организационный комитет приглашает вас принять участие в Международном Нейрохирургическом Форуме и Образовательном курсе Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ, который состоится 18-20 мая 2017 года в Москве.