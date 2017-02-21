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 Главная / Новости медицины и фармации

01.03.2017 10:55

Международный нейрохирургический форум и образовательный курс Всемирной федерации нейрохирургических обществ

Уважаемые коллеги,

Организационный комитет приглашает вас принять участие в Международном Нейрохирургическом Форуме и Образовательном курсе Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ, который состоится  18-20 мая 2017 года в  Москве.

Проведение Форума ознаменовано открытием нового нейрохирургического комплекса Национального научно-практического центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко и конгресс-центра.

Организаторы:
•    Всемирная Федерация Нейрохирургических Обществ (ВФНО)
•    Ассоциация нейрохирургов России
•    Ассоциация хирургов-вертебрологов России
•    ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
•    ОО «Человек и его здоровье»

Научная программа Форума и курса WFNS посвящена важнейшим вопросам в области нейрохирургии.

Основные направления:
Нейроонкология
Цереброваскулярная патология
Спинальная патология
Нейротравма и реконструктивная нейрохирургия

Место проведения Форума: ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16)

Официальные языки Форума – английский и русский.

Публикация тезисов не предусмотрена.

По всем вопросам, связанным с регистрацией, медицинской выставкой, приглашениями, проживанием, визами, просьба обращаться в технический комитет Форума.

Технический комитет:
Тел./факс: (812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-54
E-mail: welcome@congress-ph.ru

Получить более подробную информацию о мероприятии можно на нашем сайте:
http://congress-ph.ru/event/WFNO




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