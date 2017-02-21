Главная / Новости медицины и фармации Медицинских туристов из России больше привлекает высокотехнологичная помощь и уровень сервиса, чем низкая цена Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) совместно с зарубежными партнерами провели анализ выездного потока медицинских туристов из России за 2016 год. Они установили, что российские пациенты за рубежом ищут в основном высокотехнологичную помощь и безукоризненный уровень сервиса, а на последнем месте в их мотивации находится цена, в отличие от медицинских туристов из других стран мира, которые едут лечиться за границу в целях экономии.



За последний год поведение медицинских туристов из России изменилось в сторону минимизации посреднических услуг в данной сфере. Все больше и больше россиян, которые решили пройти лечение за границей, самостоятельно связываются с клиниками и врачами, а также собственными силами формируют себе культурно-развлекательную программу.



Согласно данным за 2016 год, медицинские туристы из России путешествуют с целью улучшить свое здоровье по следующим причинам:

• 42% ищут высокотехнологичную медицинскую помощь и конкретных специалистов с мировым именем;

• 33% ищут более высокий уровень сервиса;

• 15% обращаются за экстренной помощью;

• 10% ищут более низкие цены.



«Подобный анализ потоков пациентов просто необходим для того, чтобы понять с чего начать выстраивание нашего отечественного рынка медицинского туризма, - комментирует Президент Российской ассоциации медицинского туризма Онищенко Константин Анатольевич. – Мы видим, что количество выезжающих на лечение за рубеж пациентов сократилось, и нам необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы развивать и продвигать наш «внутренний продукт». Исходя из того, что именно люди ищут в иностранных клиниках, какими услугами они там пользуются, какова их мотивация, мы должны корректировать «курс развития» медицинского туризма, не игнорируя эти данные».



Медицинские туристы из России в процентом соотношении путешествуют:

• 31% в европейские клиники;

• 23% в клиники Средней Азии;

• 20% в азиатские клиники и курорты;

• 16% в медицинские и оздоровительные учреждения стран СНГ.



Самыми популярными оздоровительными и лечебными направлениями в 2016 году среди россиян стали:

1. Израиль

2. Германия

3. Китай

4. США

5. Украина

6. Индия

7. Беларусь



Несмотря на 20-30% сокращение в 2016 году объема выездного медицинского туризма (около 80 000 россиян прошли лечение в зарубежных клиниках), такие оздоровительные направления категории «люкс» как Швейцария своих клиентов из России практически не потеряли. В основном состоятельные пациенты из России и Азии готовы заплатить за ночь около $8 000 в некоторых центрах, специализирующихся на детокс-терапии и косметологии. Даже такие государственные учреждения как Университетская больница Цюриха, планируют свое присутствие на российских выставочных площадках, чтобы развивать свой рынок медицинского туризма. Сегодня в данной больнице есть центр для иностранных пациентов, в котором сотрудники владеют немецким, английским, итальянским, французским, русским, украинским и китайским языками.



Ключевые слова: Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) совместно с зарубежными партнерами провели анализ выездного потока медицинских туристов из России за 2016 год. Они установили, что российские пациенты за рубежом ищут в основном высокотехнологичную помощь и безукоризненный уровень сервиса, а на последнем месте в их мотивации находится цена, в отличие от медицинских туристов из других стран мира, которые едут лечиться за границу в целях экономии.За последний год поведение медицинских туристов из России изменилось в сторону минимизации посреднических услуг в данной сфере. Все больше и больше россиян, которые решили пройти лечение за границей, самостоятельно связываются с клиниками и врачами, а также собственными силами формируют себе культурно-развлекательную программу.Согласно данным за 2016 год, медицинские туристы из России путешествуют с целью улучшить свое здоровье по следующим причинам:• 42% ищут высокотехнологичную медицинскую помощь и конкретных специалистов с мировым именем;• 33% ищут более высокий уровень сервиса;• 15% обращаются за экстренной помощью;• 10% ищут более низкие цены.«Подобный анализ потоков пациентов просто необходим для того, чтобы понять с чего начать выстраивание нашего отечественного рынка медицинского туризма, - комментирует Президент Российской ассоциации медицинского туризма Онищенко Константин Анатольевич. – Мы видим, что количество выезжающих на лечение за рубеж пациентов сократилось, и нам необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы развивать и продвигать наш «внутренний продукт». Исходя из того, что именно люди ищут в иностранных клиниках, какими услугами они там пользуются, какова их мотивация, мы должны корректировать «курс развития» медицинского туризма, не игнорируя эти данные».Медицинские туристы из России в процентом соотношении путешествуют:• 31% в европейские клиники;• 23% в клиники Средней Азии;• 20% в азиатские клиники и курорты;• 16% в медицинские и оздоровительные учреждения стран СНГ.Самыми популярными оздоровительными и лечебными направлениями в 2016 году среди россиян стали:1. Израиль2. Германия3. Китай4. США5. Украина6. Индия7. БеларусьНесмотря на 20-30% сокращение в 2016 году объема выездного медицинского туризма (около 80 000 россиян прошли лечение в зарубежных клиниках), такие оздоровительные направления категории «люкс» как Швейцария своих клиентов из России практически не потеряли. В основном состоятельные пациенты из России и Азии готовы заплатить за ночь около $8 000 в некоторых центрах, специализирующихся на детокс-терапии и косметологии. Даже такие государственные учреждения как Университетская больница Цюриха, планируют свое присутствие на российских выставочных площадках, чтобы развивать свой рынок медицинского туризма. Сегодня в данной больнице есть центр для иностранных пациентов, в котором сотрудники владеют немецким, английским, итальянским, французским, русским, украинским и китайским языками.Ключевые слова: медицинский туризм



Последние новости

GlobalData: объем фармрынка России к 2021 году превысит 38 млрд долларов Эксперты аналитической компании GlobalData отметили высокую динамичность развития российского фармрынка. По их прогнозам, к 2021 году его объемы вырастут почти в два раза – с 20,91 млрд долларов в 2016 году, до 38,56 млрд – в 2021 году. Минздрав предложил разрешить отпуск рецептурных лекарств в интернет-аптеках На общественное обсуждение представлен второй проект документ о разрешении онлайн-торговли лекарствами, подготовленный Минздравом. В ведомстве пояснили, что законопроект 2015 года разрешает дистанционную продажу лекарств, а нынешний проект постановления определяет порядок ее осуществления. Ингаляционные кортикостероиды не повышают риск пневмонии у детей Результаты мета-анализа, опубликованные в журнале Pediatrics, свидетельствуют об отсутствии связи между ингаляционными кортикостероидами и увеличением вероятности развития пневмонии у детей, страдающих астмой. В производство антибиотиков в Тверской области будет вложено 800 млн рублей Компания «ФармКонцепт» намерена в течение трех лет реализовать в Конаковском районе Тверской области инвестиционный проект по расширению действующего цеха по производству антибиотиков и строительству новых мощностей. ВОЗ представила список наиболее опасных бактерий По планам ВОЗ, он должен стать ориентиром для научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой лекарственных препаратов.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.