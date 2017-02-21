Медицинских туристов из России больше привлекает высокотехнологичная помощь и уровень сервиса, чем низкая цена

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Главная / Новости медицины и фармации
28.02.2017 17:44
Медицинских туристов из России больше привлекает высокотехнологичная помощь и уровень сервиса, чем низкая ценаЭксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) совместно с зарубежными партнерами провели анализ выездного потока медицинских туристов из России за 2016 год. Они установили, что российские пациенты за рубежом ищут в основном высокотехнологичную помощь и безукоризненный уровень сервиса, а на последнем месте в их мотивации находится цена, в отличие от медицинских туристов из других стран мира, которые едут лечиться за границу в целях экономии.
За последний год поведение медицинских туристов из России изменилось в сторону минимизации посреднических услуг в данной сфере. Все больше и больше россиян, которые решили пройти лечение за границей, самостоятельно связываются с клиниками и врачами, а также собственными силами формируют себе культурно-развлекательную программу.
Согласно данным за 2016 год, медицинские туристы из России путешествуют с целью улучшить свое здоровье по следующим причинам:
• 42% ищут высокотехнологичную медицинскую помощь и конкретных специалистов с мировым именем;
• 33% ищут более высокий уровень сервиса;
• 15% обращаются за экстренной помощью;
• 10% ищут более низкие цены.
«Подобный анализ потоков пациентов просто необходим для того, чтобы понять с чего начать выстраивание нашего отечественного рынка медицинского туризма, - комментирует Президент Российской ассоциации медицинского туризма Онищенко Константин Анатольевич. – Мы видим, что количество выезжающих на лечение за рубеж пациентов сократилось, и нам необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы развивать и продвигать наш «внутренний продукт». Исходя из того, что именно люди ищут в иностранных клиниках, какими услугами они там пользуются, какова их мотивация, мы должны корректировать «курс развития» медицинского туризма, не игнорируя эти данные».
Медицинские туристы из России в процентом соотношении путешествуют:
• 31% в европейские клиники;
• 23% в клиники Средней Азии;
• 20% в азиатские клиники и курорты;
• 16% в медицинские и оздоровительные учреждения стран СНГ.
Самыми популярными оздоровительными и лечебными направлениями в 2016 году среди россиян стали:
1. Израиль
2. Германия
3. Китай
4. США
5. Украина
6. Индия
7. Беларусь
Несмотря на 20-30% сокращение в 2016 году объема выездного медицинского туризма (около 80 000 россиян прошли лечение в зарубежных клиниках), такие оздоровительные направления категории «люкс» как Швейцария своих клиентов из России практически не потеряли. В основном состоятельные пациенты из России и Азии готовы заплатить за ночь около $8 000 в некоторых центрах, специализирующихся на детокс-терапии и косметологии. Даже такие государственные учреждения как Университетская больница Цюриха, планируют свое присутствие на российских выставочных площадках, чтобы развивать свой рынок медицинского туризма. Сегодня в данной больнице есть центр для иностранных пациентов, в котором сотрудники владеют немецким, английским, итальянским, французским, русским, украинским и китайским языками.
Ключевые слова: медицинский туризм
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