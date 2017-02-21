GlobalData: объем фармрынка России к 2021 году превысит 38 млрд долларов

28.02.2017 17:43
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
28.02.2017 17:43
GlobalData: объем фармрынка России к 2021 году превысит 38 млрд долларовРоссийский рынок лекарственных препаратов к 2021 году возрастет до 38,56 млрд долларов, тогда как в 2016 году он оценивался в 20,91 млрд. Эксперты аналитической компании GlobalData отметили, что фармрынок РФ является одним из наиболее динамично развивающихся во всем мире.
В материале GlobalData говорится, что основными драйверами рынка в ближайшие годы станут усовершенствованная регуляторная база и правительственные инициативы, направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности. Особенно экспертами отмечаются меры Минпромторга по поддержке российских фармпроизводителей и федеральная программа льготного лекарственного обеспечения, по которой некоторым категориям граждан предоставляется бесплатный доступ к ряду препаратов.
Позитивное влияние на рост объемов фармрынка РФ также окажет развитие конкуренции между дженериковыми компаниями. В 2015 году дженериковый сегмент рынка оценивался в 59% в денежном выражении и в 85% - в натуральном. Эксперты GlobalData также обращают внимание на развитие рынка бионалогов в России.
Ключевые слова: GlobalData, Фармрынок РФ
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.