Минздрав предложил разрешить отпуск рецептурных лекарств в интернет-аптеках

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28.02.2017 16:26
Минздрав предложил разрешить отпуск рецептурных лекарств в интернет-аптекахМинздрав предложил разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств и разъяснил правила, по которым в России будет осуществляться торговля ЛС через Интернет. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение 27 февраля, информирует РБК.
Представленный вчера проект – уже второй документ о разрешении онлайн-торговли лекарствами, разработанный Минздравом. Первый был опубликован еще в 2015 году и должен был вступить в силу с 1 января 2017 года. Согласно информации о проекте, он прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, но так и не был направлен в правительство.
Законопроект 2015 года разрешает дистанционную продажу лекарств, а нынешний проект постановления определяет порядок ее осуществления, пояснил РБК представитель Минздрава. В документе Минздрав уточнил, что аптеки смогут продавать онлайн любые лекарства, за исключением подлежащих предметно-количественному учету, анаболиков и медикаментов, доля спирта в которых свыше 30%. Если покупатель приобретает рецептурное лекарство, он должен предоставить рецепт или его копию в электронном виде, разъясняется в проекте Минздрава.
В свою очередь аптека должна вести учет всех доставок лекарств, включая данные покупателя. Заказ должен быть упакован в одну герметичную упаковку, которая будет обеспечивать защиту лекарств от внешнего воздействия. К онлайн-продаже лекарственных средств будут допущены только аптеки, имеющие лицензию на ведение соответствующей деятельности. Важное уточнение, содержащееся в новом проекте Минздрава, заключается в том, что аптеки должны иметь не более одного веб-сайта. Реестр сайтов онлайн-аптек будет вести Росздравнадзор.
Ключевые слова: интернет-аптеки
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