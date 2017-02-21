Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

15.02.2017

"СТ-Профи" - Провизор, фармацевт в аптечный пункт

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

28.02.2017 16:26

Минздрав предложил разрешить отпуск рецептурных лекарств в интернет-аптеках

Минздрав предложил разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств и разъяснил правила, по которым в России будет осуществляться торговля ЛС через Интернет. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение 27 февраля, информирует РБК.

Представленный вчера проект – уже второй документ о разрешении онлайн-торговли лекарствами, разработанный Минздравом. Первый был опубликован еще в 2015 году и должен был вступить в силу с 1 января 2017 года. Согласно информации о проекте, он прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, но так и не был направлен в правительство.

Законопроект 2015 года разрешает дистанционную продажу лекарств, а нынешний проект постановления определяет порядок ее осуществления, пояснил РБК представитель Минздрава. В документе Минздрав уточнил, что аптеки смогут продавать онлайн любые лекарства, за исключением подлежащих предметно-количественному учету, анаболиков и медикаментов, доля спирта в которых свыше 30%. Если покупатель приобретает рецептурное лекарство, он должен предоставить рецепт или его копию в электронном виде, разъясняется в проекте Минздрава.

В свою очередь аптека должна вести учет всех доставок лекарств, включая данные покупателя. Заказ должен быть упакован в одну герметичную упаковку, которая будет обеспечивать защиту лекарств от внешнего воздействия. К онлайн-продаже лекарственных средств будут допущены только аптеки, имеющие лицензию на ведение соответствующей деятельности. Важное уточнение, содержащееся в новом проекте Минздрава, заключается в том, что аптеки должны иметь не более одного веб-сайта. Реестр сайтов онлайн-аптек будет вести Росздравнадзор.

Ключевые слова: интернет-аптеки


Последние новости

28.02.2017 16:26

Минздрав предложил разрешить отпуск рецептурных лекарств в интернет-аптеках

На общественное обсуждение представлен второй проект документ о разрешении онлайн-торговли лекарствами, подготовленный Минздравом. В ведомстве пояснили, что законопроект 2015 года разрешает дистанционную продажу лекарств, а нынешний проект постановления определяет порядок ее осуществления.

28.02.2017 15:00

Ингаляционные кортикостероиды не повышают риск пневмонии у детей

Результаты мета-анализа, опубликованные в журнале Pediatrics, свидетельствуют об отсутствии связи между ингаляционными кортикостероидами и увеличением вероятности развития пневмонии у детей, страдающих астмой.

28.02.2017 13:43

В производство антибиотиков в Тверской области будет вложено 800 млн рублей

Компания «ФармКонцепт» намерена в течение трех лет реализовать в Конаковском районе Тверской области инвестиционный проект по расширению действующего цеха по производству антибиотиков и строительству новых мощностей.

28.02.2017 12:43

ВОЗ представила список наиболее опасных бактерий

По планам ВОЗ, он должен стать ориентиром для научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой лекарственных препаратов.

28.02.2017 11:57

Производителям ЖНВЛП могут предоставить дополнительные субсидии

Правительство РФ рассматривает возможность предоставления допсубсидий и заключения длительных контрактов на госзакупки для оказания дополнительной поддержки производителям препаратов из перечня ЖНВЛП.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks