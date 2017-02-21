Ингаляционные кортикостероиды не повышают риск пневмонии у детей Применение ингаляционных кортикостероидов при терапии астмы у детей не повышает риск развития пневмонии, свидетельствуют результаты мета-анализа, опубликованные в журнале



В обосновании своей работы авторы пишут, что при терапии взрослых пациентов с ХОБЛ, использование ингаляционных кортикостероидов ассоциировано с повышенной вероятностью развития пневмонии. Поэтому было принято решение об изучении связи между ингаляционными кортикостероидами и пневмонией (а также другими респираторными заболеваниями) среди детей.



Ученые отобрали 31 исследование, в рамках которых проводилось наблюдение за более 11,5 тыс. детей, страдающих астмой и принимавших плацебо или ингаляционные кортикостероиды.



Изучив собранные данные, авторы работы констатировали, что частота развития пневмонии в группе кортикостероидов балы 1,51%, а в плацебо-группе – 0,58%. При оценке разности рисков ученые не зафиксировали статистически значимой разницы в частоте развития пневмонии на фоне ингаляционных кортикостероидов и плацебо. Также в 9 исследованиях было показано, что использование ингаляционных кортикостероидов способствует снижению риска развития пневмонии.



Ключевые слова: педиатрия, кортикостероиды Применение ингаляционных кортикостероидов при терапии астмы у детей не повышает риск развития пневмонии, свидетельствуют результаты мета-анализа, опубликованные в журнале Pediatrics В обосновании своей работы авторы пишут, что при терапии взрослых пациентов с ХОБЛ, использование ингаляционных кортикостероидов ассоциировано с повышенной вероятностью развития пневмонии. Поэтому было принято решение об изучении связи между ингаляционными кортикостероидами и пневмонией (а также другими респираторными заболеваниями) среди детей.Ученые отобрали 31 исследование, в рамках которых проводилось наблюдение за более 11,5 тыс. детей, страдающих астмой и принимавших плацебо или ингаляционные кортикостероиды.Изучив собранные данные, авторы работы констатировали, что частота развития пневмонии в группе кортикостероидов балы 1,51%, а в плацебо-группе – 0,58%. При оценке разности рисков ученые не зафиксировали статистически значимой разницы в частоте развития пневмонии на фоне ингаляционных кортикостероидов и плацебо. Также в 9 исследованиях было показано, что использование ингаляционных кортикостероидов способствует снижению риска развития пневмонии.Ключевые слова: астма









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Ингаляционные кортикостероиды не повышают риск пневмонии у детей Результаты мета-анализа, опубликованные в журнале Pediatrics, свидетельствуют об отсутствии связи между ингаляционными кортикостероидами и увеличением вероятности развития пневмонии у детей, страдающих астмой.

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