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 Главная / Новости медицины и фармации

28.02.2017 15:00

Ингаляционные кортикостероиды не повышают риск пневмонии у детей

Применение ингаляционных кортикостероидов при терапии астмы у детей не повышает риск развития пневмонии, свидетельствуют результаты мета-анализа, опубликованные в журнале Pediatrics.

В обосновании своей работы авторы пишут, что при терапии взрослых пациентов с ХОБЛ, использование ингаляционных кортикостероидов ассоциировано с повышенной вероятностью развития пневмонии. Поэтому было принято решение об изучении связи между ингаляционными кортикостероидами и пневмонией (а также другими респираторными заболеваниями) среди детей.

Ученые отобрали 31 исследование, в рамках которых проводилось наблюдение за более 11,5 тыс. детей, страдающих астмой и принимавших плацебо или ингаляционные кортикостероиды.

Изучив собранные данные, авторы работы констатировали, что частота развития пневмонии в группе кортикостероидов балы 1,51%, а в плацебо-группе – 0,58%. При оценке разности рисков ученые не зафиксировали статистически значимой разницы в частоте развития пневмонии на фоне ингаляционных кортикостероидов и плацебо. Также в 9 исследованиях было показано, что использование ингаляционных кортикостероидов способствует снижению риска развития пневмонии.

Ключевые слова: астма, педиатрия, кортикостероиды


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