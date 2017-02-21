В производство антибиотиков в Тверской области будет вложено 800 млн рублей Инвестиционный проект стоимостью 800 млн рублей будет реализован ООО «ФармКонцепт» в Конаковском районе Тверской области: компания намерена расширить производство антибиотиков. Об этом сообщает



Новый инвестпроект будет реализован в течение трех лет. Он предполагает расширение действующего цеха по производству антибиотиков, строительство новых мощностей. Перспективы расширения инвестпроекта по выпуску фармпрепаратов, который уже реализуется в Тверской области, обсудили в рамках инвестфорума в Сочи губернатор Тверской области Игорь Руденя и представитель ООО «ФармКонцепт» Ашиш Кумар.



Компания «ФармКонцепт» начала работу в Тверской области в 2015 году с приобретения линии фармацевтического производства на базе Редкинского опытного завода. Объем инвестиций за два года составил 180 млн рублей.



Ключевые слова: Тверская область Инвестиционный проект стоимостью 800 млн рублей будет реализован ООО «ФармКонцепт» в Конаковском районе Тверской области: компания намерена расширить производство антибиотиков. Об этом сообщает РИА Новости Новый инвестпроект будет реализован в течение трех лет. Он предполагает расширение действующего цеха по производству антибиотиков, строительство новых мощностей. Перспективы расширения инвестпроекта по выпуску фармпрепаратов, который уже реализуется в Тверской области, обсудили в рамках инвестфорума в Сочи губернатор Тверской области Игорь Руденя и представитель ООО «ФармКонцепт» Ашиш Кумар.Компания «ФармКонцепт» начала работу в Тверской области в 2015 году с приобретения линии фармацевтического производства на базе Редкинского опытного завода. Объем инвестиций за два года составил 180 млн рублей.Ключевые слова: ФармКонцепт









Последние новости



Ингаляционные кортикостероиды не повышают риск пневмонии у детей Результаты мета-анализа, опубликованные в журнале Pediatrics, свидетельствуют об отсутствии связи между ингаляционными кортикостероидами и увеличением вероятности развития пневмонии у детей, страдающих астмой.

В производство антибиотиков в Тверской области будет вложено 800 млн рублей Компания «ФармКонцепт» намерена в течение трех лет реализовать в Конаковском районе Тверской области инвестиционный проект по расширению действующего цеха по производству антибиотиков и строительству новых мощностей.

ВОЗ представила список наиболее опасных бактерий По планам ВОЗ, он должен стать ориентиром для научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой лекарственных препаратов.

Производителям ЖНВЛП могут предоставить дополнительные субсидии Правительство РФ рассматривает возможность предоставления допсубсидий и заключения длительных контрактов на госзакупки для оказания дополнительной поддержки производителям препаратов из перечня ЖНВЛП.