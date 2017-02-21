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 Главная / Новости медицины и фармации

28.02.2017 13:43

В производство антибиотиков в Тверской области будет вложено 800 млн рублей

Инвестиционный проект стоимостью 800 млн рублей будет реализован ООО «ФармКонцепт» в Конаковском районе Тверской области: компания намерена расширить производство антибиотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый инвестпроект будет реализован в течение трех лет. Он предполагает расширение действующего цеха по производству антибиотиков, строительство новых мощностей. Перспективы расширения инвестпроекта по выпуску фармпрепаратов, который уже реализуется в Тверской области, обсудили в рамках инвестфорума в Сочи губернатор Тверской области Игорь Руденя и представитель ООО «ФармКонцепт» Ашиш Кумар.

Компания «ФармКонцепт» начала работу в Тверской области в 2015 году с приобретения линии фармацевтического производства на базе Редкинского опытного завода. Объем инвестиций за два года составил 180 млн рублей.

Ключевые слова: ФармКонцепт, Тверская область


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