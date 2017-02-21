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 Главная / Новости медицины и фармации

28.02.2017 12:43

ВОЗ представила список наиболее опасных бактерий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала перечень из 12 устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. В ВОЗ подчеркнули, что для борьбы с обозначенными патогенами необходимы новые антибактериальные препараты.

Новый список, по планам ВОЗ, должен стать ориентиром для научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой лекарственных препаратов. «Этот список – новый инструмент, который позволит направить научно-исследовательскую деятельность на решение неотложных задач в области общественного здравоохранения. Устойчивость к антибиотикам прогрессирует, а наш арсенал методов лечения инфекционных заболеваний истощается. Если мы будем полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики, которые нужны нам больше всего, появятся слишком поздно», – заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций д-р Мари-Поль Кини.

Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню потребности в новых антибиотиках. В группу с наиболее высоким приоритетом были отнесены бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, представляющие опасность для пациентов, проходящих терапию в стационарах и лечебно-реабилитационных центрах, такие как Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella, E. coli, Serratia и Proteus).

Во вторую и третью группу вошли бактерии с растущей лекарственной устойчивостью, которые вызывают наиболее распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое отравление.

Возбудители туберкулеза не вошли в список, поскольку они являются объектом внимания других программ. Также в список не попали некоторые другие бактерии, например стрептококки А и Б и хламидии. По мнению составителей, они характеризуются более низким уровнем устойчивости и в настоящее время не представляют серьезной угрозы.

Ключевые слова: ВОЗ, лекарственная устойчивость


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