Главная / Новости медицины и фармации Российские и зарубежные компании оценили инвестиционные возможности Калужской области 20-21 февраля 2017 года в городе Калуге состоялся Индустриальный тур, во время которого представители крупнейших российских и зарубежных компаний смогли оценить инвестиционные возможности города.



Для реализации инвестиционных проектов в Калужской области отведено более 110 гектаров. Участники тура ознакомились с потенциалом этих площадок, а также посетили предприятия, которые уже успешно работают.



В ходе визита потенциальные инвесторы, а также представители федеральных СМИ, сопровождавшие делегацию, получили возможность посетить свободные территории и площадки для размещения предприятий: индустриальные парки «Росва», «Калуга-Юг» и «Грабцево».



Индустриальному туру предшествовала презентация инвестиционных возможностей города Калуги, состоявшаяся в декабре 2016 года в Представительстве Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации в Москве и направленная на привлечение потенциальных партнеров, заинтересованных в размещении производств на территории областного центра. Еще ранее, в ноябре 2016 года, в Калуге впервые состоялся Калужский Промышленно-инновационный форум «Промышленность. Инновации. Технологии», где также были продемонстрированы инвестиционные возможности и перспективы города.



В своем приветствии участникам Индустриального тура Городской Голова города Калуги Константин Горобцов сообщил, что Калуга активно заявляет о своих возможностях по привлечению инвестиций на федеральном уровне, и теперь пришла пора практического знакомства потенциальных инвесторов с городом.



«Мы надеемся, что наглядная демонстрация работы индустриальных парков, свободных производственных мощностей, предлагаемых инвесторам, помогут привлечь в город новые компании, которые будут решать свои задачи и вместе с нами двигаться вперед. Со своей стороны, могу гарантировать, что муниципальные и региональные власти оказывают максимальную помощь на всех этапах реализации инвестиционных проектов», – отметил Константин Горобцов.



Большой интерес у участников Индустриального тура вызвало посещение индустриального технопарка «Грабцево», в частности высокотехнологичного завода «Ново Нордиск» по производству инсулинов, построенного с «нулевого» цикла в 2015 году и являющегося на данный момент образцом организации фармацевтического производства.



Инвестиционный проект реализован компанией «Ново Нордиск» на земельном участке общей площадью 50 000 кв. м. В будущем компания сможет обеспечить производство полного цикла (за исключением субстанции) современных инсулинов. В настоящее время продуктовая линейка завода «Ново Нордиск» включает весь спектр cовременных инсулинов в форме предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен® и картриджей Пенфилл®, что позволяет обеспечивать высококачественными инсулинами более полумиллиона пациентов с сахарным диабетом в России.



На заводе компании «Ново Нордиск» в «Грабцево» все стадии фармацевтического производства осуществляются в соответствии с международными и российскими требованиями к фармацевтическому производству. На предприятии создано 240 рабочих мест, многие сотрудники завода прошли стажировку в Дании, а также на производственных площадках других иностранных производств «Ново Нордиск»: во Франции, Китае, США.



На заводе установлена современная система водоподготовки, в упаковочных цехах проводятся различные тесты, позволяющие обеспечить качество производимого продукта на каждом этапе, имеется химическая и микробиологическая лаборатории, в складских помещениях осуществляется постоянный мониторинг температуры и влажности воздуха. На заводе также имеется обширная офисная зона, спроектированная по принципу «открытого пространства». Участники Индустриального тура особо отметили, что на заводе «Ново Нордиск» в Калужской области успешно реализованы передовые энергосберегающие и экологически безопасные технологии.



Общий объем инвестиций в данный проект составил более 100 миллионов долларов США. Деятельность завода отвечает задачам «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года» (Фарма-2020) и вносит значительный вклад в развитие фармацевтической отрасли России, укрепляя лекарственную безопасность страны и способствуя внедрению высоких технологий и повышению уровня лечения сахарного диабета в России.



По словам вице-президента и директора завода «Ново Нордиск» в Калуге Кеннета Мортенсена, руководство компании, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, с оптимизмом смотрит в будущее «Ново Нордиск» на российском рынке, поскольку строительство и функционирование завода в Калужской области соответствует всем современным тенденциям в сфере локализации производства.



Дальнейшие планы компании по развитию завода в «Грабцево» связаны с наращиванием производственных мощностей, вводом в эксплуатацию новых производственных процессов: изготовление готовых лекарственных форм современных препаратов инсулина с использованием оригинальных субстанций компании.







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