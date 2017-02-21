Производителям ЖНВЛП могут предоставить дополнительные субсидии Правительство РФ обсуждает дополнительные меры по поддержке производителей лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП. Среди предлагаемых мер – субсидирование и заключение длительных контрактов на производство для целей государственных закупок, рассказала в интервью



Голодец отметила, что потенциальная возможность сворачивания производства ЖНВЛП представляет большой риск. «Мы можем следить за ценами, но нельзя быть застрахованными от того, что в какой-то момент предприниматели остановят производство определенного вида лекарства. Поэтому у нас есть предложение по дополнительному субсидированию, которое мы с коллегами обсуждали», — сказала Голодец на форуме в Сочи.



По ее словам, также обсуждалось предложение по заключению длительных контрактов на производство для целей государственных закупок.



Ключевые слова: ЖНВЛП, импортозамещение Правительство РФ обсуждает дополнительные меры по поддержке производителей лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП. Среди предлагаемых мер – субсидирование и заключение длительных контрактов на производство для целей государственных закупок, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.Голодец отметила, что потенциальная возможность сворачивания производства ЖНВЛП представляет большой риск. «Мы можем следить за ценами, но нельзя быть застрахованными от того, что в какой-то момент предприниматели остановят производство определенного вида лекарства. Поэтому у нас есть предложение по дополнительному субсидированию, которое мы с коллегами обсуждали», — сказала Голодец на форуме в Сочи.По ее словам, также обсуждалось предложение по заключению длительных контрактов на производство для целей государственных закупок.Ключевые слова: Ольга Голодец









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Производителям ЖНВЛП могут предоставить дополнительные субсидии Правительство РФ рассматривает возможность предоставления допсубсидий и заключения длительных контрактов на госзакупки для оказания дополнительной поддержки производителям препаратов из перечня ЖНВЛП.

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