Производителям ЖНВЛП могут предоставить дополнительные субсидии

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28.02.2017 11:57
Производителям ЖНВЛП могут предоставить дополнительные субсидииПравительство РФ обсуждает дополнительные меры по поддержке производителей лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП. Среди предлагаемых мер – субсидирование и заключение длительных контрактов на производство для целей государственных закупок, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.
Голодец отметила, что потенциальная возможность сворачивания производства ЖНВЛП представляет большой риск. «Мы можем следить за ценами, но нельзя быть застрахованными от того, что в какой-то момент предприниматели остановят производство определенного вида лекарства. Поэтому у нас есть предложение по дополнительному субсидированию, которое мы с коллегами обсуждали», — сказала Голодец на форуме в Сочи.
По ее словам, также обсуждалось предложение по заключению длительных контрактов на производство для целей государственных закупок.
Ключевые слова: Ольга Голодец, ЖНВЛП, импортозамещение
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